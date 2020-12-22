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В администрации города Тамбова прошло совещание с управляющими компаниями
Сегодня, 09:23
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В администрации города Тамбова состоялась очередная встреча с представителями городских управляющих компаний. По словам врио главы города деятельность управляющих компаний должна быть полностью переформатирована.
На встрече особое внимание было уделено работе аварийно-диспетчерских служб управляющих компаний, которые не всегда должным образом реагируют на обращения граждан.
В частности из 380 обращений было выполнено и сообщено о результатах лишь по 286 обращениям.
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