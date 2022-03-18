Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Лучше скажи мало, но хорошо.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Тамбовской области смертность превышает рождаемость в 3,6 раза

В Тамбовской области отменили масочный режим

В г. Мичуринске разместили баннер с изображением кавалера ордена Мужества

Тамбовчан ждет «ультраполярное вторжение»

В Тамбовской области пытаются сдержать рост цен

В Тамбове снесли одно из исторических зданий на территории спиртзавода

Атаман Моршанского ГКО: «Ведь им виднее, чем нам»

В Тамбове загорелась строящаяся школа

В центре Тамбова в собственном доме убили областного чиновника

Прокуратура повторно займется депутатским мандатом экс-губернатора

Очередной участок в Пригородном лесу начали застраивать

На отдельных улицах Тамбова снежный коллапс

» » В Тамбове начинается новая волна демонтажа незаконных гаражей

В Тамбове начинается новая волна демонтажа незаконных гаражей

Сегодня, 08:15
Комментариев: 0
Версия для печати
Администрация города Тамбова разыскивает собственники гаражей, расположенных в разных частях Тамбова, а именно на улицах Студeнецкой набережной, 33/172; Базарной, 117/50, 115/59; Чичeрина, 14, 14А, 16, 18; Киквидзе, 73.

Гаражи по данным адресам установлены самовольно. Для решения вопрос об их размещении на муниципальной земле собственникам необходимо обратиться в комитет градостроительства и землепользования.

В противном случае гаражи признают бесхозными и демонтируют.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Тамбове разыскивают собственников гаражей

В Тамбове на ул. Астраханской планируют снести гаражи

На улице Клубной могут снести самовольные гаражи

В Тамбове снесут 27 гаражей

В Тамбове определили места продажи арбузов и дынь

Масленица в Тамбове: программа мероприятий



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Тамбовской области смертность превышает рождаемость в 3,6 раза

Сегодня, 11:05
0
По данным Тамбовстата в первом квартале 2022 года число умерших превышало число родившихся в 3,6 раза.

Следователи проводят проверку по факту выплаты зарплаты в «Козероге»

Сегодня, 08:52
0
Следственный комитет в Тамбовской области организовал проверку информации по факту невыплаты заработной платы работникам строительной компании «Козерог». Согласно публикациям в СМИ последний раз работникам выплачивали деньги в декабре 2021 года, причём за октябрь.

В Тамбове начинается новая волна демонтажа незаконных гаражей

Сегодня, 08:15
0
Администрация города Тамбова разыскивает собственники гаражей, расположенных в разных частях Тамбова, а именно на улицах Студeнецкой набережной, 33/172; Базарной, 117/50, 115/59; Чичeрина, 14, 14А, 16, 18; Киквидзе, 73.

Беженцы из ДНР и ЛНР получат помощь в трудоустройстве

Вчера, 19:31
0
Сотрудники центра занятости населения активно работают с беженцами из ДНР и ЛНР в плане их трудоустройства. На данный момент более 60 человек выразили готовность получить помощь в трудоустройстве.

На ярмарках сахар продают за 60 рублей

Вчера, 19:21
0
Сегодня в городе Тамбове начали работать дополнительные ярмарки (0+) по реализации социально значимых продуктов питания.

В Тамбове отказались переименовывать площадь В. Ленина

18 марта 2022
0
Совета по рассмотрению предложений о наименовании, переименовании объектов в городе Тамбове отказался переименовывать ряд объектов в городе: «площадь Ленина» в «площадь Памяти жертв политических репрессий», «сквер им. В.И. Ленина» в «сквер Бориса Немцова», «площадь Ленина, остановка» в «площадь

Суд прекратил уголовное дело в отношении Геннадия Берстенева

18 марта 2022
0
В связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ООО «Элитстрой» Геннадия Берстёнева, которого обвиняли по ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» при строительстве многоквартирного дома № 46 по ул.

Отдельные сахарные заводы начали устанавливать цену в долларах

18 марта 2022
0
В Федеральную антимонопольную службу поступило обращение от ассоциации «Русбренд», что некоторые сахарные заводы в России начали предлагать совершать закупки по ценам, установленным в долларах. Оплату предлагается вести в рублях по курсу американской валюты на день совершения сделки. Таким образом,

Для облбольницы приобрели новое оборудование

17 марта 2022
0
Ведущая медицинская организация региона получила мобильные аппараты ЭКГ.

В Тамбовской области будут развернуты продовольственные ярмарки

17 марта 2022
0
Региональные власти на фоне роста покупательского спроса решили расширить увеличить количество торговых точек, в том числе ярмарок, на которых должна быть представлена продукция местных товаропроизводителей.

Уровень заболеваемости коронавирусом продолжает снижаться

17 марта 2022
0
В Тамбовской области продолжает снижаться уровень заболеваемости коронавирусом. В этой связи больницы и поликлиники региона, задействованные для помощи больным коронавирусом, возвращаются к своей профильной деятельности.

Российские фермеры выбирают для посевной продукты отечественной селекции

16 марта 2022
0
Россельхозбанк проанализировал спрос на разные категории товаров со стороны отечественных фермеров в период посевной. Узнать какие товары попали в шорт-лист российских аграриев помог анализ запросов в специализированном маркетплейсе для сельхозпроизводителей Свое Фермерство от РСХБ.

Максим Егоров: «Нельзя допустить, чтобы люди остались без работы»

16 марта 2022
0
В администрации Тамбовской области прошло совещание по вопросам поддержки регионального бизнеса в условиях санкций.

В Тамбовскую область продолжают поступать беженцы

16 марта 2022
0
В Тамбовскую область продолжают поступать беженцы из охваченной конфликтом территории Украины и народных республик Донбасса. Вчера в санаторий имени М. И. Калинина в Мичуринском районе приехали 103 беженца из Горловки и Мариуполя.

Прокуратура даст оценку аварии в системе теплоснабжения в Тамбове

16 марта 2022
0
Председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артем Александров обратился в прокуратуру с заявлением с просьбой провести проверку действий городских властей по факту перехода аварии в чрезвычайную ситуацию, связанной с аварий на сетях теплоснабжения в северной части Тамбова.

Суд оставил Юрия Зарапина в СИЗО

15 марта 2022
0
Тамбовским областным судом оставлено без изменения постановление Ленинского районного суда г. Тамбова от 02.03.2022 г. об избрании в отношении Зарапина Ю. меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, с 01 марта 2022 года по 30 апреля 2022 включительно.

В Тамбовской области отменили масочный режим

15 марта 2022
0
С 15 марта в Тамбовской области отменяется ряд ковидных ограничений, в том числе масочный режим.

В Тамбове проводят ямочный ремонт дорог

14 марта 2022
0
В Тамбове сотрудники муниципального учреждения «Спецдорсервиса» продолжают работу по ямочному ремонту городских улиц. Частично проведены работы по ул. Карла Маркса, Лермонтовской, Энгельса.

Тысячи тамбовчан остались без тепла и горячей воды

14 марта 2022
0
На прошедших выходных в северной части города Тамбова произошла коммунальная авария, в результате которой без тепла и горячей воды остались тысячи тамбовчан. В результате аварии на магистральном трубопроводе произошло отключение в 23 многоквартирных дома и пять социальных объектов.

Россельхозбанк запустил программу кредитных каникул

14 марта 2022
0
Россельхозбанк начал прием заявок от розничных клиентов на участие в программе предоставления кредитных каникул. Заявители, чей доход за последний месяц снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2021 году, могут обратиться в банк за кредитными каникулами. В рамках кредитных

Тамбовчане: «Не могу напоить детей сладким чаем»

13 марта 2022
0
Жители Тамбовской области жалуются на сайт губернатору на отсутствие сахара в магазинах, в том числе в Мичуринске и в Тамбове.
Copyrights © 2002-2021
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, блокада, Влад Федоров, ГИБДД, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, коррупция, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги