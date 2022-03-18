В Тамбовской области смертность превышает рождаемость в 3,6 раза 0 По данным Тамбовстата в первом квартале 2022 года число умерших превышало число родившихся в 3,6 раза.

Следователи проводят проверку по факту выплаты зарплаты в «Козероге» 0 Следственный комитет в Тамбовской области организовал проверку информации по факту невыплаты заработной платы работникам строительной компании «Козерог». Согласно публикациям в СМИ последний раз работникам выплачивали деньги в декабре 2021 года, причём за октябрь.

В Тамбове начинается новая волна демонтажа незаконных гаражей 0 Администрация города Тамбова разыскивает собственники гаражей, расположенных в разных частях Тамбова, а именно на улицах Студeнецкой набережной, 33/172; Базарной, 117/50, 115/59; Чичeрина, 14, 14А, 16, 18; Киквидзе, 73.

Беженцы из ДНР и ЛНР получат помощь в трудоустройстве 0 Сотрудники центра занятости населения активно работают с беженцами из ДНР и ЛНР в плане их трудоустройства. На данный момент более 60 человек выразили готовность получить помощь в трудоустройстве.

На ярмарках сахар продают за 60 рублей 0 Сегодня в городе Тамбове начали работать дополнительные ярмарки (0+) по реализации социально значимых продуктов питания.

В Тамбове отказались переименовывать площадь В. Ленина 0 Совета по рассмотрению предложений о наименовании, переименовании объектов в городе Тамбове отказался переименовывать ряд объектов в городе: «площадь Ленина» в «площадь Памяти жертв политических репрессий», «сквер им. В.И. Ленина» в «сквер Бориса Немцова», «площадь Ленина, остановка» в «площадь

Суд прекратил уголовное дело в отношении Геннадия Берстенева 0 В связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ООО «Элитстрой» Геннадия Берстёнева, которого обвиняли по ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» при строительстве многоквартирного дома № 46 по ул.

Отдельные сахарные заводы начали устанавливать цену в долларах 0 В Федеральную антимонопольную службу поступило обращение от ассоциации «Русбренд», что некоторые сахарные заводы в России начали предлагать совершать закупки по ценам, установленным в долларах. Оплату предлагается вести в рублях по курсу американской валюты на день совершения сделки. Таким образом,

Для облбольницы приобрели новое оборудование 0 Ведущая медицинская организация региона получила мобильные аппараты ЭКГ.

В Тамбовской области будут развернуты продовольственные ярмарки 0 Региональные власти на фоне роста покупательского спроса решили расширить увеличить количество торговых точек, в том числе ярмарок, на которых должна быть представлена продукция местных товаропроизводителей.

Уровень заболеваемости коронавирусом продолжает снижаться 0 В Тамбовской области продолжает снижаться уровень заболеваемости коронавирусом. В этой связи больницы и поликлиники региона, задействованные для помощи больным коронавирусом, возвращаются к своей профильной деятельности.

Российские фермеры выбирают для посевной продукты отечественной селекции 0 Россельхозбанк проанализировал спрос на разные категории товаров со стороны отечественных фермеров в период посевной. Узнать какие товары попали в шорт-лист российских аграриев помог анализ запросов в специализированном маркетплейсе для сельхозпроизводителей Свое Фермерство от РСХБ.

Максим Егоров: «Нельзя допустить, чтобы люди остались без работы» 0 В администрации Тамбовской области прошло совещание по вопросам поддержки регионального бизнеса в условиях санкций.

В Тамбовскую область продолжают поступать беженцы 0 В Тамбовскую область продолжают поступать беженцы из охваченной конфликтом территории Украины и народных республик Донбасса. Вчера в санаторий имени М. И. Калинина в Мичуринском районе приехали 103 беженца из Горловки и Мариуполя.

Прокуратура даст оценку аварии в системе теплоснабжения в Тамбове 0 Председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артем Александров обратился в прокуратуру с заявлением с просьбой провести проверку действий городских властей по факту перехода аварии в чрезвычайную ситуацию, связанной с аварий на сетях теплоснабжения в северной части Тамбова.

Суд оставил Юрия Зарапина в СИЗО 0 Тамбовским областным судом оставлено без изменения постановление Ленинского районного суда г. Тамбова от 02.03.2022 г. об избрании в отношении Зарапина Ю. меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, с 01 марта 2022 года по 30 апреля 2022 включительно.

В Тамбовской области отменили масочный режим 0 С 15 марта в Тамбовской области отменяется ряд ковидных ограничений, в том числе масочный режим.

В Тамбове проводят ямочный ремонт дорог 0 В Тамбове сотрудники муниципального учреждения «Спецдорсервиса» продолжают работу по ямочному ремонту городских улиц. Частично проведены работы по ул. Карла Маркса, Лермонтовской, Энгельса.

Тысячи тамбовчан остались без тепла и горячей воды 0 На прошедших выходных в северной части города Тамбова произошла коммунальная авария, в результате которой без тепла и горячей воды остались тысячи тамбовчан. В результате аварии на магистральном трубопроводе произошло отключение в 23 многоквартирных дома и пять социальных объектов.

Россельхозбанк запустил программу кредитных каникул 0 Россельхозбанк начал прием заявок от розничных клиентов на участие в программе предоставления кредитных каникул. Заявители, чей доход за последний месяц снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2021 году, могут обратиться в банк за кредитными каникулами. В рамках кредитных