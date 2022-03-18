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В Тамбове начинается новая волна демонтажа незаконных гаражей
Сегодня, 08:15
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Администрация города Тамбова разыскивает собственники гаражей, расположенных в разных частях Тамбова, а именно на улицах Студeнецкой набережной, 33/172; Базарной, 117/50, 115/59; Чичeрина, 14, 14А, 16, 18; Киквидзе, 73.
Гаражи по данным адресам установлены самовольно. Для решения вопрос об их размещении на муниципальной земле собственникам необходимо обратиться в комитет градостроительства и землепользования.
В противном случае гаражи признают бесхозными и демонтируют.
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