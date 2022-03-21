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СМИ: обсуждается возможность отмены прямых выборов губернаторов

Вчера, 08:58
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СМИ: обсуждается возможность отмены прямых выборов губернаторов Вчера издание «Коммерсантъ» вышло с публикацией, что в Администрации Президента по просьбе региональных властей рассматривается возможность отказа от прямых выборов губернаторов в сентябре этого года. Окончательного решения, по словам источников издания, пока нет, и приниматься оно будет на «самом высоком уровне».

В сентябре этого года в ряде регионов нашей страны, в том числе и в Тамбовской области, должны пройти выборы главы администрации области.

По словам политолога Артема Александрова нельзя сказать, что в обществе активно обсуждают предстоящую избирательную кампанию.

«Рядовым гражданам не до этого, основная забота - выжить в ухудшающихся экономических условиях. Негативный общефедеральный тренд усугубляется региональными проблемами: низкие доходы граждан, отсутствие какой-либо перспективы для достойной жизни, откровенная экономическая и социальная разруха на территории области», - высказывает свое мнение Артем Александров.

При этом политолог отмечает, что выборы важны, как для власти, так и для общества.

«Отмена выборов не есть проявление настоящий силы власти, которая должна основываться на авторитете, а не на понятиях из разряда «мы можем сделать все, что захотим». Наоборот, это демонстрирует слабость власти, невозможность решить структурные проблемы граждан, а значит, и завоевать поддержку населения», - считает эксперт.
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