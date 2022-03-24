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В Генпрокуратуру поступило очередное обращение насчет мандата экс-губернатора
Сегодня, 19:40
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В очередной раз Генеральная прокуратура РФ рассмотрит ситуацию вокруг законности наделения мандатом депутата Тамбовской областной Думы Александра Никитина.
Руководитель фракции КПРФ в Тамбовской городской Думе Артем Александров направил новый запрос на имя Генерального прокурора. Александров настаивает на том, что А.В. Никитин, не сложивший с себя полномочия главы администрации Тамбовской области в сентябре 2021 года, утратил возможность получить депутатский мандат по итогам выборов депутатов Тамбовской областной Думы.
А.В. Никитин, если бы намеревался получить депутатский мандат должен был сложить полномочия главы администрации Тамбовской области после подведения итогов выборов в сентябре 2021 года, когда шло распределение депутатских мандатов. При этом его полномочия губернатора были прекращены лишь в октябре 2021 года.
Депутат-коммунист считает, экс-губернатор утратил возможность получить место в областной Думе, чтобы потом стать сенатором.
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