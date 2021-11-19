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Мандатом Александра Никитина займется Генеральная прокуратура
Сегодня, 08:52
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Прокуратура Тамбовской области и Центральная избирательная комиссия РФ отказались проводить проверку по вопросу законности наделения депутатским мандатом бывшего руководителя области Александра Никитина.
Инициатором проверки был депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров. В своем обращении он поставил под сомнение факт законности передачи Никитину мандата, от которого он ранее отказался. Депутат считает, что Никитин, отказавшись от мандата в пользу Олега Иванова, не мог его получить повторно.
В свою очередь прокуратура Тамбовской области переслала обращение депутата в ЦИК РФ, а там ответили, что вопрос не в их компетенции. Артём Александров заявил о том, что теперь будет обращаться в Генеральную прокуратуру.
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