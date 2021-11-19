Мандатом Александра Никитина займется Генеральная прокуратура 0 Прокуратура Тамбовской области и Центральная избирательная комиссия РФ отказались проводить проверку по вопросу законности наделения депутатским мандатом бывшего руководителя области Александра Никитина.

В Тамбове в нарушение ЗК РФ отдали застройщику дорогу 0 На днях жители улицы 1-й Полковая города Тамбова встретились с представителями органов власти, местного самоуправления и застройщика по вопросу точечного строительства рядом с их домами.

Заместителем главы администрации Тамбова назначен выходец из Москвы 0 С 22 ноября приступит к исполнению должностных обязанностей заместителя главы администрации города Евгений Зименко, который ранее занимал должность заместителя директора Департамента модернизации коммунальной инфраструктуры и сопровождения федеральных проектов государственной корпорации «Фонд

В отношении Александра Боброва прекратили уголовное дело 0 В связи с истечением срока давности было прекращено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации города Тамбова Александра Боброва. Речь идет о незаконном приобретении автомобиля Lexus LS460 за 5,5 млн рублей (ч.1 ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями»).

В Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых 0 Решением санитарного органа в Тамбовской области введена обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет. Данные категории граждан должны быть полностью привиты до 1 февраля 2022 года.

Медучреждения Тамбовской области получат дополнительные средства 0 Система здравоохранения региона получит 20,967 миллиона рублей на дополнительные меры на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение подписал врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.

Около администрации области запретили парковку 0 В Тамбове принято решение ограничить движение транспорта по внутриквартальному проезду от улицы Интернациональной до улицы Максима Горького в районе администрации Тамбовской области и вообще около здания запретить парковку.

«Родинцы» отказались от прямых выборов 0 Тамбовское отделение партии «Родина» в лице своих депутатов отказалось от предвыборных обещаний по возвращению всенародных выборов главы областного центра и предложило назначать сити-менеджеров без конкурса, что позволит ранее осужденному Максиму Косенкову занять должность на постоянной основе.

После скандала власти решили сохранить меры соцподдержки 0 Вчера руководство города Тамбова решило изменить свои планы насчет отмены ряда мер муниципальной поддержки. При этом в своем заявлении врип главы города Тамбова Максим Косенков отметил, что при формировании бюджета администрация города обязана ежегодно поднимать вопрос об отмене любых выплат,

В Тамбове хотят снести ДК «Юбилейный» 0 В Тамбовскую городскую Думу внесен на согласование новый проект Генерального плана, который предусматривает на месте ДК «Юбилейный» построить многоквартирный дом. Реконструкция существующего здания для заявителя «экономически не выгодна».

Информационное сообщение 0 Информационное сообщение. Настоящим уведомляем об удалении с настоящего сайта ООО «Информационное агентство «Тамбов-Информ» ранее размещенных статей:

В администрации Котовска прошли обыски 0 В администрации Котовска прошли обыски

В гордуме оправдали отмену мер соцподдержки 0 В городе Тамбове набирает обороты скандал, связанный с планами руководства областного центра отменить муниципальные меры социальной помощи. Напомним, что администрация города Тамбова предлагает сократить муниципальные меры соцподдержки, аргументируя это тем, что на федеральном и региональном

Тамбовские бренды оказались за бортом «Вкусов России» 0 В министерстве сельского хозяйства РФ подвели итоги Национального конкурса «Вкусы России».

В Тамбове на ремонт переулка потратили 10 млн рублей 0 В Тамбове завершается программа по ремонту городских дорог на 45 объектах.

Жители могут воспользоваться мобильным приложением «Реестр ЗАГС» 0 Жители Тамбовской области могут воспользоваться мобильным приложением «Реестр ЗАГС» с помощью него заявители могут сформировать квитанцию для оплаты государственной пошлины за услуги органов ЗАГС в банках и терминалах. А в ближайшем будущем планируется, что с помощью мобильного приложения

Имущественные налоги нужно заплатить до 1 декабря 0 1 декабря - окончательный срок уплаты транспортного и земельного налогов, налога на имущество физических лиц, а также неудержанного налога на доходы физических лиц за 2020 год.

Жители сел: «Никто не может оказать медицинскую помощь больным» 0 В России решили ввести QR-коды в магазинах и на транспорте в целях борьбы с распространением коронавируса, вот только доступность качественной медицинской помощи в сельской местности это не решит. На сайт губернатора «Прямая линия» поступает все больше обращение от жителей Тамбовской области.

Руководство Тамбова предлагает урезать меры социальной поддержки 0 Врип главы города Тамбова Максим Косенков внес в Тамбовскую городскую Думу проект решения по сокращению мер социальной поддержки: молодых семей, учащейся молодежи, граждан с низким доходом. Делается это под предлогом того, что на федеральном и региональном уровне расширился перечень мер поддержки.

Жителей Тамбовской области ожидает похолодание 0 На следующей неделе столбик термометра днём в Тамбовской области опустится до -1 градуса, временами возможен снег.