Прокуратура повторно займется депутатским мандатом экс-губернатора Комментариев: 0



Ранее тамбовская прокуратура признала законным передачу депутатского мандата ипереход экс-губернатора Никитина в Совфед.



«Прокуратура завершила проведение проверки по обращению заявителя, никаких нарушений не выявлено, все законно», - сообщили изданию ТАСС в прокуратуре Тамбовской области.



В своей жалобе в генпрокуратуру Артем Александров пояснил, что его обращение было рассмотрено поверхностно без изучения всех аспектов вопроса законности наделения мандатом А.В. Никитина.



В частности депутат приводит, что есть множество новостных публикаций, где бывший губернатор публично отказывается от мандата, поскольку намерен работать на посту главы администрации. Например, на вопрос журналиста на телеканале «Россия»: «Вы возглавили региональный список кандидатов и отсюда наивный вопрос - вы в Думу этого созыва собираетесь идти?». Ответил следующее: «У меня уже есть опыт работы в областной Думе, опыт председателя законодательного собрания региона. А сегодня Президентом и жителями области мне определены иные функции.» - А.В. Никитин.



Кроме того, Александров считает, что А.В. Никитин не подавал заявление о сложении депутатских полномочий, то он все равно бы лишился своего мандата в соответствии с законом. Согласно ст. 80 закона Тамбовской области «О выборах депутатов Тамбовской областной Думы» кандидат, избранный депутатом, обязан в пятидневный срок со дня получения извещения представить в соответствующую избирательную комиссию копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата областной Думы.



Фото Павел Васильев Генеральная прокуратура РФ повторно поручила прокуратуре Тамбовской области провести проверку доводов депутата гордумы Артема Александрова по вопросу наделения депутатским мандатом А.В. Никитина.Ранее тамбовская прокуратура признала законным передачу депутатского мандата ипереход экс-губернатора Никитина в Совфед.сообщили изданию ТАСС в прокуратуре Тамбовской области.В своей жалобе в генпрокуратуру Артем Александров пояснил, что его обращение было рассмотрено поверхностно без изучения всех аспектов вопроса законности наделения мандатом А.В. Никитина.В частности депутат приводит, что есть множество новостных публикаций, где бывший губернатор публично отказывается от мандата, поскольку намерен работать на посту главы администрации. Например, на вопрос журналиста на телеканале «Россия»:Ответил следующее:- А.В. Никитин.Кроме того, Александров считает, что А.В. Никитин не подавал заявление о сложении депутатских полномочий, то он все равно бы лишился своего мандата в соответствии с законом. Согласно ст. 80 закона Тамбовской области «О выборах депутатов Тамбовской областной Думы» кандидат, избранный депутатом, обязан в пятидневный срок со дня получения извещения представить в соответствующую избирательную комиссию копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата областной Думы.Фото Павел Васильев



