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Может быть возбуждено дело по ситуации с мандатом экс-губернатора
Сегодня, 08:23
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Сомнительная передача мандата депутата Тамбовской областной Думы бывшему главе администрации Тамбовской области Александру Никитину может получить интересное развитие. Генеральная прокуратура поручила прокуратуре Тамбовской области провести проверку по поводу неправомерных действий Избирательной комиссии Тамбовской области.
Речь идет об обращении депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, который считает, что экс-губернатор, отказавшийся от мандата в пользу своего заместителя, не мог его получить обратно.
В избирательной комиссии Тамбовской области заявили, что речь идет о технической ошибке, якобы Никитин фактически не отказался от мандата: заявление было подготовлено по ошибке его помощником, на документе стояло факсимиле.
В такие ошибки не верит электоральный юрист Илья Сиволдаев. «Если заявление подал губернатор, то его отзыв незаконный. А если подал помощник, то он может быть привлечен к ответственности за фальсификацию избирательного документа по ч. 1 ст. 142 УК РФ», - прокомментировал юрист изданию «КоммерсантЪ»
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