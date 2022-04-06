В Мичуринском районе под воду ушел мост 0 Вследствие таяния снега значительно поднялся уровень воды в реке Воронеж из-за чего мост между посёлком Лесохимучасток и селом Старая Казинка Мичуринского района оказался затоплен водой.

Уголовное дело об убийстве Павла Игумнова поступило в суд 0 В Тамбовский областной суд и во второй западный окружной военный поступило уголовное дело в отношении подозреваемых в убийстве предпринимателя Павла Игумнова, которого убили в 2020 году.

В Тамбове до 16 апреля вновь отменены авиарейсы 0 Аэропорт «Донское» (Тамбов) снова отменяет авиарейсы, пока что ограничительные меры будут действовать до 16 апреля.

До конца апреля перекрыли движение по ул. Фабричная 0 В связи с ремонтными работами на канализационном коллекторе по ул. Фабричная в городе Тамбове прекращено движение транспорта на участке от дома № 2а до переулка Тракторного. Предварительно ограничительные меры будут действовать до конца апреля.

В районе ТРЦ «РИО» провалился асфальт 0 На парковке в районе ТРЦ «РИО» произошел очередной провал над инженерными сетями. На днях из-за газовой коррозии обрушился свод канализационного коллектора на улице Фабричная, что также спровоцировало провал проезжей части.

Из-за коммунальной аварии к домам не может проехать «скорая» 0 Жители северной части Тамбова, проживающие на 2-й Высотной улице, продолжают испытывать серьезные трудности из-за аварии на канализационном коллекторе. В водоканале пообещали провести работы до конца текущей недели, но, по словам местных жителей, до завершения работ еще далеко.

В Мичуринске прошёл городской турнир по бильярду среди воинов-интернационалистов 0 Мичуринское местное отделение Общероссийской Общественной организации "Российского Союза ветеранов Афганистана" в прошедшие выходные провело городской турнир по бильярду среди воинов-интернационалистов. Инициатором турнира стал Председатель правления ММО ТО ООО "РСВА" Игорь Иванович Волков,

Артем Александров: «Бардак с ремонтом дорог нужно прекращать» 0 Жители города Тамбова продолжают жаловаться на состояние дорог и не только со старым покрытием, но и которые совсем недавно отремонтировали, в частности жалобы поступают на состояние дороги по ул. Гастелло.

В Тамбове установили новые контейнеры для вторсырья 0 В городе Тамбове АО «ТСК» устанавливает новые контейнеры для вторсырья на площадках для сбора ТКО в Тамбове. В эти контейнеры можно складывать не только пластик, но и металл, бумагу, стекло.

Алексей Поздняков назначен на новый срок 0 Депутаты Рассказовского районного совета приняли решение избрать главой района на новый срок действующего руководителя Алексея Позднякова.

В Тамбовской области производство сахара выросло на 68% 0 С 2022 года в нашем регионе на 68% увеличился объем производства сахара благодаря увеличению переходящего остатка сахарной свеклы прошлогоднего урожая. В Тамбовской области действует несколько сахарных заводов.

В области на отдельных маршрутах проезд подорожал до 30% 0 С 1 апреля значительно выросли цены на проезд в межмуниципальных маршрутах, тарифы поднялись от 12 до 28%. Речь идет о маршрутах, работающих по нерегулируемым тарифам, в том числе в Тамбовском районе, в Рассказовском районе и так далее.

После освобождения из мест лишения свободы мужчина совершил нападение 0 В больнице Мичуринска скончался мужчина после избиения на вокзале. Нападение совершил бывший заключенный, который возвращался домой.

В Тамбове пройдёт акция «Будь уверен! Будь здоров!» 0 С 6 по 8 апреля в городе Тамбове пройдёт всероссийская акция «Будь уверен! Будь здоров!» (0+) по проверке бытовых тонометров.

Каждый пятый дом в Тамбовской области не оборудованным водопроводом 0 По информации Тамбовстата в среднем на одного жителя области приходится 32,1 кв. метров общей площади жилых помещений.

Сегодня ожидаются порывы ветра до 19 м/с 0 По информации МЧС сегодня в Тамбовской области ожидается ухудшение погодных условий порывы ветра до 19 м/с. Кроме того, будет похолодание почти на 10 градусов по сравнению с температурой воздуха в субботу.

Начальник юротдела в медучреждении подозревается в получении взятки 0 Начальник юридического отдела медицинского учреждения в Тамбовской области подозревается в получении взятки за совершение незаконных действий, которые способствовали победе определённых участников торгов (аукциона) по закупке изделий медицинского назначения.

Уваровский полигон планируют рекультивировать 0 В 2022 году в рамках национального проекта намечена разработка проектной документации рекультивации территории мусорного полигона в городе Уварово.

Жители Тулиновки требуют от властей полноценный медпункт в центре села 0 Жители села Тулиновка в Тамбовском районе снова поднимают вопрос о качественной медицинской помощи на территории поселка. Очередное обращение поступило в адрес врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова.

Тамбовский крытый рынок признан лучшим в России 0 Вчера состоялась церемония награждения победителя Всероссийского конкурса «Лучшее предприятие торговли продовольственными товарами Российской Федерации» в номинации «Лучший розничный рынок» им стало ООО «Новый рынок», общество обслуживает крытый рынок в центре Тамбова.