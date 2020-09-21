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» » В Тамбове перекрыли две улицы

В Тамбове перекрыли две улицы

Сегодня, 09:43
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В Тамбове перекрыли две улицы С 22 по 30 сентября будет прекращено движение транспорта по ул. Пушкарская и Лысогорская в городе Тамбове. Ограничение движения транспорта связано с ремонтными работами на теплосетях. Ремонтная кампания ПАО «Квадра» - «Тамбовская генерация» составлена с учетом показателей работы оборудования теплосетевого комплекса в течение отопительного сезона.

В местах, где будут идти работы, установят временные дорожные знаки и ограждения.
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