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Бывшего гендиректора «Тамбовхимпромстроя» будут судить
Сегодня, 09:10
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Утверждено обновительное заключение в отношении бывшего гендиректора «Тамбовхимпромстроя» Александра Качкина, обвиняемого в превышении полномочий руководителя коммерческой организации для извлечения личных выгод (ч.1 ст. 201 УК РФ) и мошенническом хищении чужого имущества (ч. 4 ст.159 УК РФ).
Генеральный директор строительной фирмы получил от участников долевого строительства многоквартирного жилого дома по улице Карла Маркса, 3, корпус 3 более 115 млн руб. Часть денег пошли на работы, а 39 млн руб. были израсходованы на различные нужды организации, не связанные с возведением объекта, считают следователи.
Фото - Владимир Бурнов / РАПСИ
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