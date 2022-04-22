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Долгие годы сирота не могла получить жилье

Сегодня, 07:30
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Долгие годы сирота не могла получить жильеПрокуратура через суд добилась обеспечения сироты благоустроенным жильем. Как было установлено еще в 2016 году сирота была включена в список нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями. Однако положенное жилье заявительнице так и не предоставили.

Лишь в судебном порядке она смогла обрести жилье, ей предоставлена однокомнатная благоустроенная квартира.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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