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» » «Электроприбор» продает земли

«Электроприбор» продает земли

Сегодня, 09:29
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«Электроприбор» продает земли Завод АО «Электроприбор» принял решение продать четыре земельных участка, подходящих для сельскохозяйственной деятельности в Знаменском районе. Общая площадь земли составляет более одной тысячи гектаров.

Потенциальным покупателем хочет выступить администрация Тамбовской области. Стоимость покупки более 16 млн руб.
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