В Тамбове прошли «Чистые игры» 0 Более 100 человек объединенных в 27 команд приняли участие в «Чистых играх» в Тамбове (0+). На этот раз проходила уборка километра побережья Бокинских прудов под Тамбовом.

В Тамбове прошел ретровелопробег 0 В рамках фестиваля «Модерн» в Тамбове прошла костюмированная велопрогулка по улицам областного центра (12+). По словам организатора акции Олега Карнаухова, велопробег уже стал хорошей традицией, проводится в четвертый раз.

Коллектор на ул. Фабричной обещают заменить лишь к сентябрю 0 До конца апреля водоканал должен был провести работы по ремонту участка канализационного коллектора на ул. Фабричная в городе Тамбове, чтобы можно было открыть движение по этому участку дороги. Теперь оказывается, что работы планируют завершить лишь к сентябрю.

В Тамбове до настоящего момента не утвержден план ремонта дорог 0 Начинается пик строительного сезона, многие дорожные службы приступили к ремонтным работам, при этом в Тамбове до настоящего момента не утвержден план ремонта дорог на 2022 год, - сообщает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.

Некоторые обманутые дольщики по ул. Коммунальная, 46 могут остаться без жилья 0 Судебное разбирательство, связанное с банкротством ООО «Элитстрой», известного тем, что застройщик обманул дольщиков многоквартирного дома на ул. Коммунальной, 46 может привести к тому, что некоторые обманутые дольщики могут остаться без жилья, сообщает портал «ПРАВО68».

В Тамбове расторгли контракт по благоустройству сквера на улице Киквидзе 0 До 1 июля должны были завершиться работы по благоустройству сквера по ул. Киквидзе в городе Тамбове, но подрядчик до настоящего момента не приступил к работам. Цена контракта составила 21,8 млн рублей.

Рост платы за водоснабжение и водоотведение составит 10 и 13% 0 В Тамбове с июля рост платы граждан за водоснабжение и водоотведение составит 10 и 13% это связано с ремонтом изношенных сетей, которые будут восстанавливать за счет граждан. Совокупная плата за эти услуги с 1 июля увеличится не более, чем на 50 рублей с 1 человека в месяц.

В Тамбовской области станет прохладнее 0 В связи с прохождением небольшого антициклона в Тамбовской области погода стабилизируется и будет заметно прохладнее: преобладающая температура ночью +10…+15°, днём +19…+24°.

АО «Пигмент» получил статус «Партнер национальных проектов» 0 Тамбовское химическое предприятие «Пигмент» получило статус «Партнер национальных проектов» за вклад в реализацию целей и задач нацпроектов «Образование» и «Туризм». Статус присвоен АНО «Национальные приоритеты» по результатам оценки социальных инвестиций бизнеса и НКО в достижение национальных

В Тамбовской области снизилась ставка по микрозайму для предпринимателей 0 В связи с изменением размера ключевой ставки ЦБ на региональном уровне, принято решение о снижении процентных ставок для предпринимателей - получателей микрозаймов. Займ в размере от 2 до 5 млн рублей можно получить под 11% годовых.

Увеличиваются штрафы за нарушения пожарной безопасности в лесу 0 С 8 июня в Тамбовской области увеличиваются штрафы за нарушения пожарной безопасности в лесу. Размер штрафа вырастит в 10 раз.

Завтра пройдет спецрейд на состояние опьянения 0 Завтра в Тамбовской области пройдет очередной специальный рейд ГИБДД водителей на состояние алкогольного опьянения. Анализ ДТП показывает, что пик «пьяной» аварийности как раз приходится на пятницу, субботу, воскресенье и понедельник, а также праздники.

Определена дата выборов Главы Тамбовской области 0 На профильном комитете в Тамбовской областной Думе в преддверии заседания была определена дата выборов Главы Тамбовской области - 11 сентября 2022 года. Решение о назначении выборов будет рассмотрено 7 июня.

Уголовное дело в отношении Владимира Громова передадут в суд 0 Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего и.о. заместителя главы администрации области Владимира Громова и фактического руководителя ООО «Дистрибьюция» Оксаны Бабкиной. Данных лиц обвиняют в совершении преступлений связанных с хищением бюджетных средств

Жильцы дома №82 по ул. Мичуринская требуют привлечь к ответственности руководство УК «Новый Век» 0 Жильцы дома №82 по ул. Мичуринская города Тамбова в очередной раз обратились в прокуратуру Тамбовской области с просьбой провести проверку в отношении уже бывшей управляющей компании ООО УК «Новый Век».

На обустройство жилых микрорайонов Правительство РФ выделит 800 млн рублей 0 Порядка 800 млн рублей будет выделено Тамбовской области на предоставление льготного финансирования для развития инфраструктуры. Деньги будут перечислены по линии правительственной программы «Инфраструктурное меню».

В Тамбове стартовал купальный сезон 0 Сегодня в Тамбове стартовал купальный сезон для этих целей оборудовано 11 пляжей, отдыхать и купаться на которых могут около 20 тысяч человек. В этом году будет действовать система оповещения по состоянию воды. На спасательных вышках будет размещаться флаг: красный — купание запрещено, жёлтый —

Депутата гордумы оштрафовали за мелкое хулиганство 0 Суд признал виновным депутата Тамбовской городской Думы от партии «Родина» Самозванкина Николая в совершении административного правонарушения по ч.2 ст. 20.1 КоАП РФ. Народный избранник рано утром в 4.30, находясь в публичном месте, учинил скандал, громко выражался грубой нецензурной бранью,

За первый год работы платформа РСХБ Свое Село привлекла миллионную аудиторию 0 Платформу Россельхозбанка по развитию сельских территорий Свое Село, запущенную в мае 2021 года, за первый год посетили более 1 млн пользователей. Количество объектов загородной недвижимости, размещенных на площадке, также превысило 1 млн. Свое Село аккумулировало более 1500 проектов домов – это

В Тамбовской области определились с «Юристами года» 0 Вчера в администрации Тамбовской области прошло торжественное вручение Ежегодной региональной юридической премии «Юрист года». В настоящее время в нашем регионе живет и работает более 22 тысяч юристов.