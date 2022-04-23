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В Тамбове прошел крестный ход
Сегодня, 09:57
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24 апреля по центральным улицам Тамбова прошел крестный ход в честь дня Пасхи. Маршрут крестного хода пролёг от Покровского собора до Вознесенского женского монастыря. По маршруту было временно ограничено движение транспортных средств.
Участники мероприятия несли иконы, хоругви, зажжённые свечи.
Фото: Алексей Бучнев
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