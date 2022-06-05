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Чиновник администрации Тамбова в срок не ответил на заявление тамбовчанки
Органы прокуратуры выявили нарушение в деятельности администрации города Тамбова в части рассмотрения обращений граждан. Тамбовчанка обратилась с заявлением ненадлежащей работе ответственных по отлову безнадзорных животных.
Вместо развернутого ответа по поставленным вопросам тамбовчанка получила отписку, да и с нарушением сроков рассмотрения обращений граждан.
По результатам прокурорской проверки виновный чиновник был привлечен к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».
Фото: «Тамбовская жизнь»
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Органы прокуратуры выявили нарушение в деятельности администрации города Тамбова в части рассмотрения обращений граждан. Тамбовчанка обратилась с заявлением ненадлежащей работе ответственных по отлову безнадзорных животных.
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