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» » В Тамбове проводится акция «Добрые крышечки»

В Тамбове проводится акция «Добрые крышечки»

Вчера, 10:10
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В Тамбове проводится акция «Добрые крышечки»В начале июня региональный оператор по обращению с ТКО в Тамбовской области АО «ТСК» присоединился к известному в России эколого-благотворительному волонтерскому проекту «Добрые крышечки». Это российский волонтерский проект, имеющий двойную цель: сделать наш мир чище и помочь детям, которым нужна поддержка.

В трех офисах регионального оператора установлены боксы для сбора крышек на постоянной основе. Вторсырье идет на дальнейшую переработку, а вырученные деньги на лечение больны детей.
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Фотограф из Мичуринска получил 17 лет за растление малолетних

Вчера, 10:23
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Суд вынес приговор фотографу из Мичуринска, признав его виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности четырех малолетних девочек в возрасте от 10-ти до 13-ти лет по ст. ст. 135 и 132 УК РФ.

В Тамбове проводится акция «Добрые крышечки»

Вчера, 10:10
0
В начале июня региональный оператор по обращению с ТКО в Тамбовской области АО «ТСК» присоединился к известному в России эколого-благотворительному волонтерскому проекту «Добрые крышечки». Это российский волонтерский проект, имеющий двойную цель: сделать наш мир чище и помочь детям, которым нужна

Тамбовчане возмущены игнорированием обращений со стороны чиновников

Вчера, 10:05
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Жители микрорайона в районе дома № 25 по ул. Куйбышева намерены пойти на прием к руководителю Тамбовской области, поскольку городские власти отказываются, как принимать меры по их обращениям, так и элементарно вести прием.

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17 июня 2022
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Степень готовности дома по Коммунальной, 46 оценили в 71%

17 июня 2022
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Продолжается эпопея с банкротством застройщика «Элитстрой», который должен был еще в апреле 2017 сдать дом № 46 по ул. Коммунальная. В частности, проблемный девятиэтажный жилой дом (площадь – 6,8 тыс. кв. м) был оценен экспертом в 176,3 миллионов рублей, степень готовности долгостроя составляет –

Выборы в Тамбовской области пройдут в три дня

16 июня 2022
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Предстоящие выборы в Тамбовской области пройдут в течение трех дней 9-10-11 сентября. Такое решение было принято в целях создания дополнительных возможностей реализации избирательных прав граждан.

Установлена личность матери ребенка, которого обнаружили на свалке

15 июня 2022
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За 1,5 млрд. рублей отремонтируют дорогу «Каспий» – Селезни – Сосновка»

15 июня 2022
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Из федерального бюджета выделят дополнительно 1,5 млрд рублей на ремонт дороги «Каспий» – Селезни – Сосновка». Капитально отремонтируют почти 50 км дорожного полотна. В текущем году запланирован ремонт более 200 км дорог и 186 погонных метров мостов.

Народный парк в Тамбове появится на Набережной

15 июня 2022
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В Тамбове на ул. Набережная в границах улиц Энгельса и 60 лет Октября планируют создать народный парк.

Россельхозбанк принял участие в V Съезде Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозкооперативов Тамбовской области

14 июня 2022
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В Петровском районе Тамбовской области прошел V съезд Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозкооперативов (АККОР) региона. В работе Съезда приняли участие представители законодательной и исполнительной власти области, органы местного самоуправления, Тамбовский филиал Россельхозбанка,

Авиашоу в этом году планируют провести в августе

14 июня 2022
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Традиционное авиашоу (0+), которое проводится на военном аэродроме в Лётке должно пройти в августе. Об этом нaписал на свoей странице в социальной сeти глава администрации Тaмбова Максим Косeнков.

Стартовал обратный отсчет до юбилея Тамбовской области

14 июня 2022
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27 сентября Тамбовской области исполняет 85 лет в честь этого события в Тамбове в районе парка культуры и отдыха стартовал обратный отсчет до знакового события. С апреля в области проходят мероприятия, посвящённые предстоящему празднику - различные соревнования, выставки и другие события.

50 тысяч тамбовчан приняли участие в праздничных мероприятиях

13 июня 2022
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В Тамбове завершились праздничные мероприятия посвященные Дню города и Дню России, по оценкам организаторов в них приняло участие около 50 тысяч человек.

Евгений Парасотка: "Юрий Хохлов был человеком нового времени"

12 июня 2022
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Редакции "Тамбов-информ" стало известно, что руководитель Тамбовского регионального отделения партии «Новые люди» Евгений Парасотка принял участие в похоронах известного промышленника, хозяйственника и управленца Ю. Хохлова.

Артем Александров: «Городские чиновники игнорируют горожан»

12 июня 2022
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Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров в своем Telegram канале раскритиковал работу администрации города Тамбова с обращениями граждан.

В Тамбовской области отремонтируют дорогу Моршанск–Пичаево

12 июня 2022
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Долгие годы жители Пичаевского района ждали ремонта дороги Моршанск–Пичаево, и вот наконец-то в 2022 году она будет отремонтирована.

В Мичуринском районе утонул мужчина

12 июня 2022
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Вчера в районе деревни Ярок на берегу реки Лесной Воронеж обнаружили труп 64-летнего жителя Липецкой области, который приехал к своим родственникам погостить.

«Единая Россия» и КПРФ определились с кандидатами на Главу Тамбовской области

11 июня 2022
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В пятницу состоялись партийные конференции «Единой России» и КПРФ, на которых были выдвинуты кандидаты на должность Главы Тамбовской области.

В Тамбовской области планируют ввести противопожарный режим

11 июня 2022
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В ближайшие дни в Тамбовской области планируют ввести противопожарный режим из-за жаркой и сухой погоды. На данный момент в Тамбовской области уже установлен пожароопасный сезон.

В Тамбове стартовали праздничные мероприятия

11 июня 2022
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Вчера в Тамбове стартовали праздничные мероприятия посвященные Дню города. В парке культуры и отдыха стартовал концерт духового оркестра имени В.И. Агапкина и оркестра города Донецка.

Мичуринские ветераны боевых действий скорбят по поводу безвременной кончины руководителя ГК АСБ Юрия Хохлова

10 июня 2022
0
Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» во главе с Председателем Правления И. И. Волковым выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной Юрия Михайловича Хохлова.
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