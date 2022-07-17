В Тамбовской области прогнозируют дожди 0 Новая рабочая неделя в Тамбовской области ожидается прохладной и дождливой. Сегодня практически весь день будет идти дождь, местами переходящий в ливни. Весь день будет пасмурно, температура воздуха максимально составит +20 градусов.

В Уварово прошел гастрономический фестиваль «Вишневарово» 0 16 и 17 июля в Уварово проходил гастрономический фестиваль «Вишневарово». В этот раз на фестивале впервые прошел «Вишнёвый марафон» с карнавалом и выступлениями творческих коллективов Тамбовской области, других субъектов страны и Беларуси.

Авария на водоводе в западной части Тамбова устранена 0 Сегодня с утра была ликвидирована авария на водоводе в западной части Тамбова, из-за которой почти 50 тыс. тамбовчан остались без воды.

Задолженность по заработной плате увеличилась на 9% 0 По информации Тамбовстата задолженность по заработной плате в Тамбовской области увеличилась на 9%. Суммарная задолженность на отчетный период составила 14 млн рублей.

В Тамбове планируют высадить около тысячи деревьев взамен погибших ясеней 0 Осенью текущего года в Тамбове планируют высадить около тысячи деревьев взамен погибших ясеней. На совещании по этому вопросу в администрации города Тамбова представители ТГУ им. Г.Р. Державина сообщили, что несколько лет назад этот же вид насекомых был завезён в Москву и погубил там все ясени.

В Тамбовской области обустраивают два новых водопровода и ФОК 0 В рамках национальных проектов в Тамбовской области продолжается реализация госпрограммы комплексного развития сельских территорий. По ней в Тамбовской области в 2022 году строят три новых объекта два новых водопровода, а также физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Гавриловка 2-я.

Пять кандидатов зарегистрировано на выборы Главы Тамбовской области 0 На очередном заседании избирательной комиссии Тамбовской области были зарегистрированы кандидаты на должность Главы Тамбовской области

Дворы Тамбова продолжают зарастать травой и мусором 0 Из-за новых правил благоустройства, принятых в прошлом году, которые изменили систему уборки муниципальной земли, возложив обязанность на управляющие компании, дворы в Тамбове стали зарастать мусором, поскольку их не убирают.

Судмед-эксперт подозревается в мошенничестве 0 Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении судебно-медицинского эксперта одного из районных отделений ТОГБУЗ «Бюро СМЭ», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.

Совершение преступления не мешает иметь статус Почетного гражданина 0 Тамбовская городская Дума посчитала нецелесообразным предложение своего коллеги Артема Александрова предусмотреть возможность лишения муниципальных наград, в том числе звания Почетный гражданин города Тамбова, не только на основании вступления в законную силу приговора суда в отношении

Ожидается ухудшение погодных условий 0 В ближайшие часы в Тамбовской области ожидается ухудшение погодных условий в частности град, грозы, местами ливни.

В областном центре приступили к строительству народного фитнес-парка 0 В рамках договора пожертвования между ДОМ.РФ и благотворительным фондом «Развитие Тамбовщины» начались работы по строительству народного фитнес-парка на улице Набережной, 28/2. Площадка будет оборудована уличными тренажерами, названными «профессиональными».

В управляющей компании «Эверест» прошли обыски 0 На днях в офисе управляющей компании «Эверест» прошли обыски, сообщает «Блокнот Тамбов». Подробности дела не раскрываются, однако в этот же день директора «Эвереста» видели возле отдела полиции в Тамбове.

Продолжается ремонт аэропорта «Тамбов» 0 Продолжаются ремонтные работы тамбовского аэропорта. В настоящее время заканчивается капитальный ремонт парапетов и кровли здания аэровокзала. На эти работы было направлено 7 млн рублей.

В Тамбове на 55% увеличилось число самозанятых 0 С начала года в городе Тамбове на 55% увеличилось число самозанятых. Как правило, специальным налоговым режимом «Налог на профессиональный доход» пользуются автомеханики, водители, кондитеры, юристы, бухгалтера, парикмахеры, репетиторы и многие другие специалисты.

Вступил в силу приговор в отношении заместителя главы администрации Мичуринска 0 Тамбовский областной суд отказался пересматривать приговор в отношении заместителя главы администрации Мичуринска Марины Самылиной, таким образом, он вступил в законную силу. Ранее суд первой инстанции признал ее виновной в превышении должностных полномочий и пособничестве в мошенничестве в особо

В Тамбове открылся ресторан «Вкусно и точка» 0 Сегодня в Тамбове на территории ТРЦ «Рио» после «ребрендинга» открылся ресторан быстрого питания «Вкусно и точка». Раньше там располагался «Макдональдс» в Тамбове ещё три точки сети, которые откроются позже.

Крупнейший в Тамбове пожар был ликвидирован 0 Вчера в Тамбове на территории бывшего мясного комбината на ул. Чичканова произошел пожар складских помещений. По словам очевидцев, из-за огороженной забором территории шел чёрный едкий дым, огонь быстро распространялся. На данный момент пожар ликвидирован.

Лучшей вожатой лета-2022 стала Олеся Шикаева 0 В минувшую пятницу в спортивном оздоровительном лагере «Тамбовский Артек» прошел региональный конкурс вожатского мастерства «Вожатый лета – 2022». В нем приняли участие девять отрядных вожатых детских оздоровительных лагерей региона. В итоге победителем конкурса стала вожатая детского

В Тамбовской области выявлены два новых археологических объекта 0 Список выявленных объектов культурного наследия пополнился двумя новыми объектами - курган у села Ахматово и курганная группа у села Новопокровка, которые были внесены в соответствующий реестр.