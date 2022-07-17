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» » В Тамбовской области прогнозируют дожди

В Тамбовской области прогнозируют дожди

Вчера, 10:38
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В Тамбовской области прогнозируют дожди Новая рабочая неделя в Тамбовской области ожидается прохладной и дождливой. Сегодня практически весь день будет идти дождь, местами переходящий в ливни. Весь день будет пасмурно, температура воздуха максимально составит +20 градусов.

Аналогичная погода с переменной облачностью ожидается и в последующие дни, в том числе в среду.

Фото Сергея Мосева
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В Тамбовской области прогнозируют дожди

Вчера, 10:38
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