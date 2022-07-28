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В Тамбовской области продолжается работа по сокращению бюрократических процедур в строительстве
Вчера, 09:50
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Врио главы администрации области Максим Егоров провёл рабочие встречи с представителями строительной отрасли области. Глава региона поблагодарил их за своевременное исполнение государственных контрактов по строительству и ремонту жилья, медучреждений, детских садов, школ и других объектов социально-экономической инфраструктуры.
В ходе встреч Максим Егоров напомнил о результатах Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, который ежегодно озвучивают на Петербургском экономическом форуме. Показатели строительной отрасли стали сильной стороной для повышения Тамбовской области до 10-й позиции в данном рейтинге по итогам 2021 года.
Значительно сократилось количество процедур по выдаче разрешений на строительство, что привело к сокращению бюрократических издержек. К примеру, среднее время получения разрешений на строительство уменьшилось с 40 до 38 рабочих дней, что ускорило строительно-инвестиционный цикл. С 30 до 26 дней сократились сроки постановки на кадастровый учет, улучшились показатели в оценке нефинансовой поддержки малого и среднего бизнеса и лицензирования деятельности.
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