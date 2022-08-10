РСХБ: лучше и больше – основные тренды рынка продовольствия в 2022 г. Комментариев: 0



Потребление продукции животноводства продолжит расти. Россияне уже потребляют рекордное количество мяса (77 кг в год ). В этом году потребление может вырасти еще на 1-2 кг за счет прироста производства свинины.



Однако увеличивается не только масса съедаемого мяса. Продолжается параллельное изменение структуры, пропорций содержимого «мясной корзины» в сторону более сбалансированного потребления. Так, перестала быть экзотикой индюшатина. Растет потребление прочих немассовых видов птицы: мяса уток, цесарок, гусей, перепелов. Запускаются крупные проекты по убою и промышленной переработке баранины. В результате роста потребления «новых» видов мяса доля традиционных курятины, свинины, говядины опустилась ниже 90%.



На рынке молочных продуктов также продолжается стабильный рост, который в этом году может продолжить динамику последних лет по увеличению на 1%. Главным драйвером видится рост потребления сыра и сливочного масла. По итогам года прогнозное потребление молокопродукции достигнет 243 кг.



Ассортимент постоянно пополняется. В его формировании все активнее участвуют фермеры. Производители сыров экспериментируют с различными специями, видами плесени и сроками выдержки.



Потребление овощей остается на стабильно высоком уровне за счет роста производства в теплицах по всей стране, в том числе в удаленных регионах Зауралья и Дальнего Востока. В 1 квартале по отношению к аналогичному периоду прошлого года производство выросло примерно на 5%. По оценке экспертов Россельхозбанка, эта динамика может сохраниться и по итогам текущего года. Рост производства тепличных овощей означает, что потребление овощей становится, в целом, более равномерным, без резких снижений в зимние месяцы. Всего россияне съедают в год 107-108 кг овощей, что примерно соответствует или даже превышает уровень потребления в большинстве стран ЕС.



Производители овощей запускают и наращивают производство новых сортов томатов, огурцов, салатов для стимулирования потребления. Ожидается освоение тепличного выращивания перца, баклажанов, садовой земляники.



Россияне едят все больше фруктов. В этом году потребление, скорее всего, продолжит расти и может достичь 64 кг. Доля импорта в потреблении остается высокой за счет присутствия цитрусовых фруктов и бананов, что является объективным ответом на невозможность массового их выращивания в российском климате. После введения продовольственного эмбарго в 2014 году фрукты завозятся из дружественных или нейтральных стран (Турция, Эквадор, Азербайджан, Южная Африка, Египет).



В целом продовольственный рынок становится все более насыщенным. Все больше подотраслей переходят в зрелую стадию развития, растет потребление традиционных локальных продуктов.



«На российском продовольственном рынке складывается благоприятная ситуация. По итогам года может увеличиться потребление традиционно считающихся здоровыми продуктов основных категорий: мяса, «молочки», овощей, фруктов. Таким образом, основными трендами этого года могут стать насыщение, рост разнообразия и оздоровление структуры продуктовой корзины», - отмечает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. На фоне стабильного развития сельского хозяйства, постепенного перехода его отраслей в фазу зрелости и анализа потребительского поведения эксперты Россельхозбанка обозначили главные ожидаемые тренды продовольственного рынка в 2022 году: рост потребления и оздоровление его структуры.Потребление продукции животноводства продолжит расти. Россияне уже потребляют рекордное количество мяса (77 кг в год ). В этом году потребление может вырасти еще на 1-2 кг за счет прироста производства свинины.Однако увеличивается не только масса съедаемого мяса. Продолжается параллельное изменение структуры, пропорций содержимого «мясной корзины» в сторону более сбалансированного потребления. Так, перестала быть экзотикой индюшатина. Растет потребление прочих немассовых видов птицы: мяса уток, цесарок, гусей, перепелов. Запускаются крупные проекты по убою и промышленной переработке баранины. В результате роста потребления «новых» видов мяса доля традиционных курятины, свинины, говядины опустилась ниже 90%.На рынке молочных продуктов также продолжается стабильный рост, который в этом году может продолжить динамику последних лет по увеличению на 1%. Главным драйвером видится рост потребления сыра и сливочного масла. По итогам года прогнозное потребление молокопродукции достигнет 243 кг.Ассортимент постоянно пополняется. В его формировании все активнее участвуют фермеры. Производители сыров экспериментируют с различными специями, видами плесени и сроками выдержки.Потребление овощей остается на стабильно высоком уровне за счет роста производства в теплицах по всей стране, в том числе в удаленных регионах Зауралья и Дальнего Востока. В 1 квартале по отношению к аналогичному периоду прошлого года производство выросло примерно на 5%. По оценке экспертов Россельхозбанка, эта динамика может сохраниться и по итогам текущего года. Рост производства тепличных овощей означает, что потребление овощей становится, в целом, более равномерным, без резких снижений в зимние месяцы. Всего россияне съедают в год 107-108 кг овощей, что примерно соответствует или даже превышает уровень потребления в большинстве стран ЕС.Производители овощей запускают и наращивают производство новых сортов томатов, огурцов, салатов для стимулирования потребления. Ожидается освоение тепличного выращивания перца, баклажанов, садовой земляники.Россияне едят все больше фруктов. В этом году потребление, скорее всего, продолжит расти и может достичь 64 кг. Доля импорта в потреблении остается высокой за счет присутствия цитрусовых фруктов и бананов, что является объективным ответом на невозможность массового их выращивания в российском климате. После введения продовольственного эмбарго в 2014 году фрукты завозятся из дружественных или нейтральных стран (Турция, Эквадор, Азербайджан, Южная Африка, Египет).В целом продовольственный рынок становится все более насыщенным. Все больше подотраслей переходят в зрелую стадию развития, растет потребление традиционных локальных продуктов.- отмечает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.



