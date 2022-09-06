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Все районы области приступили к севу озимых культур
В Тамбовской области сложились благоприятные условия для сева озимых культур под урожай 2023 года. Аграрии подготовили почву, семена, проверили технику и активно приступили к посевным работам. На сегодняшний день к севу подключились сельхозпроизводители всех районов региона. Аграрии сеют такие озимые, как пшеница, рожь, рапс.
Всего в этом году озимыми культурами планируется засеять около 430 тысяч гектаров пашни. Из них свыше 400 тысяч гектаров будут засеяны озимой пшеницей. В небольшом количестве сельхозпроизводители посеют озимую рожь и рапс.
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