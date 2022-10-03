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Мобилизованные направились в Рязанскую область для боевого слаживания

Сегодня, 09:39
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Мобилизованные направились в Рязанскую область для боевого слаживания Из Тамбова в Рязанскую область направилась команда мобилизованных призванных в рамках частичной мобилизации для прохождения боевого слаживания. Как отметил врио военного комиссара Тамбовской области Сергей Филатов все призванные, как правило, это граждане ранее прошедшие военную службу. По призыву, либо по контракту, в том числе участки конфликта в Чеченской республике.

Боевое слаживание (слаживание) — элемент тактической (тактико-специальной) подготовки, комплекс тренировочных мероприятий по обучению отмобилизованных военнослужащих согласованным действиям в составе своего подразделения (экипажа, расчёта, корабля, штаба и тому подобное).
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