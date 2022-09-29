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В Тамбов вернули обратно 10 мобилизованных
Сегодня, 09:08
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Врио военного комиссара Тамбовской области Сергей Филатов провел пресс-конференцию для журналистов. В частности, комиссар отметил, что приоритет в рамках частичной мобилизации отдаётся тем, кто имеет боевой опыт, приобретённый в ходе боевых действий. Статус призванных приравняют к служащим по контракту — денежное довольствие будет как у военнослужащих по контракту.
В нашем регионе уже были случае, когда по тем или иным причинам возвращали мобилизованных, таких было 10 человек. Например, если граждане не предоставили вовремя справки, что у них поменялось семейное положение или изменения по состоянию здоровья, и они были призваны, то таких возвращают.
Фото: Сергей Мосев
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