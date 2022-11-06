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В Тамбове прошли мероприятия посвященные Дню Октябрьской революции
Коммунисты и их сторонники под красными флагами вышли в Тамбове к памятнику В.И. Ленину, чтобы встретить 105-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции.
По словам выступающих, Октябрьская революция превратила Россию в первый очаг социализма, поддерживаемый трудящимися всего мира, утвердила за рабочим классом России роль авангарда трудящихся.
Далее по центральным улицам Тамбова прошел автопробег, коммунисты поздравили горожан с праздником.
Мероприятия прошли во всех городах и районах области.
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Коммунисты и их сторонники под красными флагами вышли в Тамбове к памятнику В.И. Ленину, чтобы встретить 105-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции.
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