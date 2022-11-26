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Мичуринские ученые разработали рецептуры хлеба с природными антиоксидантами
Сегодня, 10:35
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Молодые ученые Мичуринского государственного аграрного университета разработали уникальные технологии производства бездрожжевого ржано-пшеничного хлеба. Ученые предложили ввести в рецептуру продукта разработанные новые виды фруктовой или овощной паст. Они являются дополнительным источником питательных веществ, включая сахара, эффективно влияющие на процесс брожения. Это позволило исключить из рецептуры нового вида хлеба промышленные хлебопекарные дрожжи.
По словам ученых, рациональная дозировка овощной или фруктовой пасты позволяет улучшить пористость, вкус хлеба, придает ему особый цвет и запах. Кроме того, пасты обеспечивают высокое содержание в хлебе природных антиоксидантов и пектиновых веществ, что позволяет рекомендовать данный продукт для здорового питания.
Разработанная технология успешно прошла производственные испытания в Саратове на базе Акционерного общества «Знак хлеба».
Коллективу ученых для подтверждения новизны разработанных технологических решений уже выданы патент на способ производства пюре из рябины обыкновенной, положительное решение о выдаче патента на способ производства порошка из высушенных шишек хмеля обыкновенного в поле СВЧ. В настоящий момент в Федеральном институте промышленной собственности на рассмотрении находятся еще две заявки: способ производства пасты из капусты брокколи, перца стручкового сладкого и хмеля обыкновенного, способ приготовления хлеба ржано-пшеничного бездрожжевого с овощной пастой.
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