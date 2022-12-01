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Неприличная фраза сотрудника из «Пассажирских перевозок» вызвала общественный резонанс
Сегодня, 07:57
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Репост цитаты «И рукою ж*пу вытирать!…» одного из тамбовских работников бюджетного учреждения вызвал общественный резонанс. Именно такой ответ дал представитель МБУ «Пассажирские перевозки» на фразу горожанина «Скоро пешком все будут ходить» в сети Вконтакте.
Напомним, из статьи издания «Блокнот Тамбов» жители областного центра узнали о плачевном состоянии троллейбусного парка и контактных сетей города. Также была предоставлена информация о том, что до 2025 года ликвидируют МУП «Тамбовгортранс», отвечающий в том числе и за вышеназванный вид транспорта.
Комментарий сотрудника с неприличным выражением был быстро удалён, хоть и сохранился в виде скриншота. Власти принесли тамбовчанам свои извинения, однако проблемы троллейбусного сообщения продолжают оставаться актуальными: на сегодня из 12 машин регулярно функционирует только две, а контактные сети сильно изношены, особенно в центре (в районе улицы Базарной).
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