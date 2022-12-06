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Водителей ждет гололед
В связи с предстоящим потеплением в ближайшее время тамбовских водителей ждет гололед. С 8 декабря в дневное время потеплеет до -5°C, ночью до -10°C, ожидаются осадки в виде снега.
В связи с этим Госавтоинспекция по Тамбовской области предупреждает автолюбителей о необходимости избегать резких манёвров и небезопасных скоростей, особенно на трассах. Следует увеличить дистанцию до движущегося впереди транспорта и соблюдать боковой интервал между машинами, едущими попутно и на «встречку».
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В связи с предстоящим потеплением в ближайшее время тамбовских водителей ждет гололед. С 8 декабря в дневное время потеплеет до -5°C, ночью до -10°C, ожидаются осадки в виде снега.
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