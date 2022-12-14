Состоялось межведомственное совещание по проблемным вопросам переселения граждан из аварийного жилья 0 Под председательством и.о. прокурора области Сергея Долгих состоялось межведомственное совещание, посвященное проблемным вопросам исполнения органами власти мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья.

Внесено предложение назвать тамбовскую улицу в честь Жириновского 0 Депутат Тамбовской гордумы от ЛДПР Денис Дубовицкий предложил присвоить одной из улиц областного центра имя Владимира Жириновского. По соответствующему обращению, такое название предлагается или для новой улицы в строящейся части Тамбова, или для уже существующей.

Александр Ефименко стал министром юстиции и региональной безопасности Тамбовской области 0 В Правительстве Тамбовской области назначали руководителя Министерства юстиции и региональной безопасности. Им стал Александр Ефименко.

«Токаревская птицефабрика» получила два предостережения 0 В результате многочисленных жалоб местных жителей и общественности Тамбовской области на работу Токарёвской птицефабрики, проблема взята на контроль Аппаратом полномочного представителя Президента РФ в ЦФО до полного решения, сообщает управление по охране окружающей среды Тамбовской области.

Максим Егоров провел личный прием граждан от имени Президента 0 Глава Тамбовской области Максим Егоров от имени Президента РФ Владимира Путина провел прием граждан. Он рассмотрел шесть поступивших обращений.

Около приюта для животных «Доброе сердце» нашли пакет с едва живой обледеневшей кошкой 0 В Тамбове 13 декабря волонтёры приюта «Доброе сердце» проводили обычные утренние работы: уборку, кормление животных и смену собак на выгуле. Через некоторое время работники обнаружили страшную находку: пакет с обледеневшей, полумёртвой кошкой.

В Рассказово автобус въехал в остановку 0 В Рассказово 14 декабря приблизительно в 14:00 случилось ДТП у поворота на племзавод «Арженка». Как сообщили очевидцы, водитель пассажирского автобуса ПАЗ маршрута «Горгаз – Арженка» не справился с управлением и врезался в опору остановочного павильона, повредив этот объект.

Межрайонная прокуратура выявила нарушения сроков при ликвидации аварий на сетях водоснабжения 0 Уваровская межрайонная прокуратура провела проверку информации, содержащейся в оперативной сводке происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории Тамбовской области, о прекращении подачи холодного водоснабжения в октябре 2022 года в многоквартирных домах, расположенных на территории г. Уварово.

В Уварово с опережением сроков реконструировали мост через Подгорный ручей 0 В Уварове с опережением сроков реконструировали мост через ручей Подгорный. Старый объект был демонтирован, после чего рабочие сделали новые подходы, двойной слой асфальта, тротуар, ограждения и освещение.

Преступники отправили из Тамбова посылки с гранатами и угрозами жизни 0 По сообщению Life, в почтовых отделениях Рязани и Калуги задержали две посылки с ручной гранатой Ф-1 и взрывателем УЗРГМ-2 в каждой. К опасным грузам прилагались угрозы жизни в обмен на биткоины. При этом гранаты были безвредными: в них не было взрывчатого вещества.

РСХБ разыгрывает внедорожники для получателей потребительского кредита 0 Россельхозбанк запустил новогоднюю акцию «Своя. Родная. Полноприводная» для клиентов, подавших заявку на потребительский кредит с любой ставкой и получивших его в срок с 9 по 28 декабря. Заёмщики автоматически становятся участниками розыгрыша семи автомобилей ВАЗ NIVA Travel рестайлинг.

В Мучкапском районе выберут нового руководителя 0 Депутаты райсовета Мучкапского района назначили конкурс на замещение главы района на 31 января 2023 года. Кандидаты смогут подавать документы до 23 января включительно.

Татьяна Котельникова стала и. о. министра образования Тамбовской области 0 Врио начальника управления образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова назначена на пост и. о. министра образования региона. Обновление должности связано с переформатированием администрации в правительство – теперь руководитель управления называется министром.

Agrocode Awards 2022: РСХБ вручит главную агротех-премию страны 0 Стал известен шорт-лист финалистов Agrocode Awards 2022 — всероссийской агротех-премии, которая проходит при поддержке Россельхозбанка второй год подряд. Премия присуждается за разработку самых эффективных прикладных решений в области агротехнологий в шести номинациях: Запуск года, Идея года,

Ушел из жизни Валерий Баев 0 Вчера ушел из жизни заведующий кaфедрой «Теория и история гoсударства и права» ТГТУ, доктор юридических наук профессор Валерий Баев. В этой должности он работал с 2013 года, ранее трудился в ТГУ, а также в органах власти.

Прокуратурой Знаменского района пресечено более 40 нарушений законодательства в сфере охраны труда 0 Прокуратурой Знаменского района проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере охраны труда в муниципальных учреждениях района.

Стоимость минимального набора продуктов питания составляет 5 тыс. рублей 0 По информации Тамбовстата стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по среднероссийским нормам потребления, по Тамбовской области за октябрь 2022 г. составила 5064,17 рублей в расчете на месяц и уменьшилась по сравнению с сентябрем т.г. на 1,0%; с начала текущего года

Отель Gerasimov в Мичуринске стал 3-им на всероссийском конкурсе 0 Мичуринским дизайнерский отель Gerasimov из Мичуринска — топ-3 в конкурсе всероссийской туристической премии Russian Traveler Awards 2022 в номинации «Городской отель». Награждение прошло в Москве.

В ближайшие дни власти Тамбова найдут подрядчиков для благоустройства трёх территорий 0 В Тамбове до 16 декабря найдут подрядчиков для благоустройства Красноармейской площади, пешеходной зоны на бульваре Энтузиастов и «Автогородка». Стартовая стоимость запланированных работ в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» — 86,5 миллиона рублей.

В Тамбове устанавливают новые остановочные павильоны 0 По информации пресс-службы городской администрации Тамбова, на остановке общественного транспорта «3-я городская больница» установили новый павильон (на пересечении улицы Пролетарской и Карла Маркса). Теперь в городе восстановлены все остановки, исчезнувшие после демонтажа «умных павильонов»