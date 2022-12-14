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Состоялось межведомственное совещание по проблемным вопросам переселения граждан из аварийного жилья
Сегодня, 10:49
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Под председательством и.о. прокурора области Сергея Долгих состоялось межведомственное совещание, посвященное проблемным вопросам исполнения органами власти мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья.
Необходимость обсуждения данной проблематики связана, в первую очередь, ее исключительной социальной значимостью.
В работе межведомственного совещания приняли участие и.о. заместителя Главы Тамбовской области Евгений Зименко, глава администрации г. Тамбова Максим Косенков, а также руководители профильных региональных управлений.
Отмечено, что несмотря на проделанную прокурорами работу, а также значительные организационные мероприятия, которые в последние годы реализуются государством, положение дел в сфере переселения из аварийного жилого фонда остается сложным.
Фиксируются факты игнорирования установленных сроков отселения граждан, проведения нерезультативных конкурсных процедур по приобретению жилых помещений. Имеются обоснованные претензии и к работе муниципалитетов по изъятию непригодных для проживания квартир, выплате выкупной стоимости и т.д.
И.о. прокурора области обращено внимание на недопустимость недофинансирования мероприятий по переселению, необходимость привлечения внебюджетных источников.
Прокурорам поручено продолжить всестороннее надзорное сопровождение работы органов власти всех уровней по данному направлению, а также комплексно и оперативно реагировать на обращения граждан по обозначенным вопросам.
С учетом значимости темы совещания, определен порядок взаимодействия всех заинтересованных исполнителей, разработаны дополнительные меры, направленные на сокращение непригодного жилого фонда.
Исполнение решения межведомственного совещания поставлено прокуратурой области на контроль.
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