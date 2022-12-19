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Тамбовскую площадь Ленина украсила 17-метровая ёлка
В Тамбов на площади Ленина привезли 17-метровую ёлку из Пичаевского района. Таким образом, живая ель уже второй год подряд является главным украшением города к Новому году, заменяя сборные искусственные деревья.
Привезённая ёлка росла рядом с жилым домом и задевала линию электропередач – и поэтому представляла опасность для людей и коммуникаций. Дерево спилили после обращение в региональную администрацию.
При этом ель может послужить Тамбову и после января: так, предыдущее дерево в январе 2022 года переработали в лавочки для городских парков.
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