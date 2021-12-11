С экс-директора табачки хотят взыскать 1,2 млрд. руб. 0 УФНС России по Тамбовской области направило в Арбитражный суд Тамбовской области заявления о признании бывшего директора «Моршанской табачной фабрики» Метальникова Андрея Викторовича несостоятельным (банкротом). Сумма долга составляет 1 199 074 626 руб.

В Тамбове на площади В. Ленина разобрали елку, чтобы привезти новую 0 На главной площади областного центра В. Ленина демонтировали новогоднюю ёлку, которую начали собирать несколькими днями ранее. По информации администрации города Тамбова было принято решение изменить концепция новогоднего украшения города.

На Челнавском водохранилище мужчина провалился под лед 0 Недалеко от населённого пункта Госпитомник на Челнавском водохранилище произошел несчастный случай. Мужчина провалился под лед, тело погибшего извлечено из воды силами спасательной станции Тамбова пожарно-спасательного отряда пожарно-спасательного центра.

Жильцы дома на Коммунальной, 22: «Мы ни в живых, ни в мёртвых» 0 В доме № 22 по ул. Коммунальная сложилась непростая ситуация. Дом находится в предаварийном состоянии, но власти не спешат помогать жильцам дома, в котором десятилетиями течет крыша, обваливается фундамент, удобства во многих квартирах на улицах, в том числе отсутствует водоснабжение.

Дом по ул. Подвойского возводят с нарушениями 0 Как и заявляли местные жители проблемный дом по ул. Подвойского в городе Тамбове возводят с нарушениями. В частности использование башенного крана, который находился на стройплощадке, не подтверждено Актом пуска подъёмного сооружения в работу Верхне-Донского управления Ростехнадзора.

В Тамбове сорваны сроки ремонта сквер 50-летия Победы 0 Общественники и депутаты бьют тревогу – сорваны сроки реализации контракта по ремонту сквера 50-летия Победы, который находится севере Тамбова. Работы должны были завершить еще 20 октября. Об этом заявил депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров по итогам инспектирования хода выполнения

Максим Егоров избран секретарём отделения партии «Единая Россия» 0 10 декабря, состоялась XXXIII Конференция Тамбовского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Максим Жалнин сложил полномочия депутата 0 Депутат Тамбовской городской Думы, руководитель ГК «Октябрьское» Максим Жалнин решил досрочно сложить свои полномочия. Соответствующее заявление он подал 10 декабря.

Прокуратура потребовала соблюдения порядка проведения конкурса на главу Тамбова 0 Прокуратура Тамбовской области внесла представление руководству Тамбовской городской Думы из-за непроведения в установленный срок конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Тамбова. Нарушение законодательства было выявлено по итогам рассмотрения обращения депутата Тамбовской городской

В Тамбовской области продолжает действовать программа «Земский доктор» 0 На днях с новыми участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в управлении здравоохранения Тамбовской области были подписаны соответствующие соглашения.

Умер предприниматель Андрей Ценин 0 После продолжительной болезни ушел из жизни бывший депутат Тамбовской областной Думы, предприниматель из Рассказово Андрей Ценин. В советское время работам на производственном кожевенном объединении.

Срывается программа по реконструкции водопровода по ул. Коммунальная 0 До настоящего времени ООО «РКС — Тамбов» вместе с подрядной организацией не могут завершить работы по ремонту водопровода по ул. Коммунальная. Сейчас на Коммунальной продолжают менять проблемные участки коммуникаций и устанавливать современные полиэтиленовые трубы.

В Тамбове на парковке сгорело четыре автомобиля 0 Вчера на северной площади в Тамбове рядом с АЗС «Роснефть» по ул. Мичуринская загорелся припаркованный автомобиль «Инфинити». Далее пламя перекинулось на другие машины.

В Котовске избран главой города Алексей Плахотников 0 Вчера состоялся конкурсный отбор и избрание главы города Котовска. В конкурсе участвовало несколько претендентов действующий руководитель города Алексей Плахотников, его заместитель Дмитрий Галцынов и председатель котовского Горсовета Александр Кочетков.

Прокуратура потребовала устранить нарушения при реализации питьевой воды населению 0 Прокуратура Ленинского района г. Тамбова провела проверку соблюдения законодательства в сфере оборота питьевой воды, реализуемой посредством автоматов.

Полмиллиона рублей компенсация морального вреда за избиение 0 Житель Тамбовской области заплатил полмиллиона рублей морального вреда за избиение. Чтобы это произошло, судебные приставы применили к мужчине принудительные меры взыскания задолженности.

Тамбовчане могут принять участие в благотворительной акции «Елка желаний» 0 «Елка желаний 2022» – благотворительный проект, цель которого исполнять новогодние желания детей. В нем каждый человек может выступить в роли Деда Мороза и воплотить в жизнь мечту ребенка. Дети после подачи заявки пишут свои желания, соответствующие условиям конкурса, а любой взрослый может пройти

С 2022 года откроются новые прямые авиарейсы из аэропорта Тамбов 0 Со следующего года откроются новые прямые авиарейсы из аэропорта Тамбов, в том числе в Калининград, Казань, Сочи. Билеты можно будет приобрести по фиксированным ценам, что позволит сдержать рост цен на перелеты.

На школе хотят установить мемориальную доску в память о церкви 0 На следующей неделе Совет совета по монументальному искусству при Тамбовской городской Думе рассмотри предложение православного центра «Единение» размещении на фасаде школы № 9 в городе Тамбове мемориальной доски в память о церкви.

Максим Егоров возглавит региональное отделение «Единой России» 0 На партийном совещании в Москве лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил Генсовету партии назначить на должность Секретаря Тамбовского регионального отделения «Единой России» врио губернатора Тамбовской области Максима Егорова вместо сенатора Александра Никитина.