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ЗАГСы Тамбовской области полностью перейдут на электронную модель предоставления услуг
Вчера, 10:07
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С июля 2023 года система органов ЗАГС Тамбовской области полностью перейдёт на электронную реестровую модель предоставления госуслуг. Таким образом, больше не нужно будет оформлять документы в бумажном виде.
Каждый житель сможет в любой момент оперативно получать в электронном виде свидетельство о рождении, смерти, браке или разводе. Возможность быстро запросить эти документы получат и госорганы.
Напомним, экстерриториальный принцип предоставления услуг ЗАГС начал действовать ещё в 2022 году – и возможность регистрировать все акты гражданского состояния в любом ЗАГСе страны повысила степень удобства учреждений для посетителей.
И развитие системы ЗАГС продолжится – так, ожидается объявление даты открытия обновлённого Дворца бракосочетания в Тамбове.
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