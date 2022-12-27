|
|
Проект Тамбовской Епархии не вписывается в исторический облик Казанского монастыря
Депутату Тамбовской городской Думы Артему Александрову поступил ответ из Правительства Тамбовской области по вопросу планов Тамбовской Епархии РПЦ огородить Казанский монастырь шестиметровой каменной стеной.
Согласно ответу, в период 2021-2022 г. по вопросам строительства стены обращений в адрес области не поступало. Главное, что проектное предложение РПЦ не соответствует историческому архитектурному облику ограждения монастыря, а также его историческому месторасположению. «Повторяю вновь и вновь - нельзя допустить уничтожения сложившегося исторического центра Тамбова, фактически отдав зону отдыха в сферу интересов церкви. Это будет не возрождением исторической памяти, а грубым попранием интересов города и его жителей. И, к слову, существующий металлический забор был в свое время поставлен самовольно с захватом городских земель»,
- отмечает Александров.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Депутату Тамбовской городской Думы Артему Александрову поступил ответ из Правительства Тамбовской области по вопросу планов Тамбовской Епархии РПЦ огородить Казанский монастырь шестиметровой каменной стеной.
«Тамбовская сетевая компания» снова присоединится к Всероссийской экологической акции «Елки, палки и щепа». По инициативе Общероссийского Движения «ЭКА» в регионах России стартует ежегодная экологическая акция «Елки, палки и щепа» по сбору новогодних елок с целью отправки их на переработку.
Тамбовская региональная общественная экологическая организация имени И.В. Мичурина сообщает, что проблемой загрязнения окружающей среды в результате деятельности ОАО «Токарёвская птицефабрика» экологи дальше будут заниматься совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ). 27 декабря этот вопрос
40-летний мужчина из посёлка Строитель признан виновным в убийстве сожительницы (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы в ИК строгого режима с ограничением свободы на 1 год.
Вечером 20 декабря прошёл второй промежуточный этап конкурса красоты «Мисс Тамбовская область» (12+) под названием «Мисс Талант». Восемь девушек демонстрировали свои творческие навыки, такие как поэзия, пение, юмор и художественная гимнастика.
Тамбовское областное управление Роспотребнадзора охарактеризовало ситуацию с ОРВИ в регионе как напряжённую. Так, на прошлой неделе признаки заболевания были выявлены у 13 847 человек, на этой – ещё у более чем 11 500 человек.
«Тамбовгортранс» опубликовал в соцсетях расписание движения праздничного «ДедМоробуса». Этот автобус украшен в новогоднем антураже, а внутри него для пассажиров будут проходить развлекательные программы.
Проект «Вкусные пятницы», запущенный Россельхозбанком с помощью цифровой платформы Своё Родное, предоставляет возможность приобрести вкусную фермерскую продукцию, не выходя из офиса напрямую у производителя. Проект становится все более популярным: с апреля 2022 года было организовано более
По инициативе депутатов контрольно-счетная палата провела проверку расходования средств в рамках инвестпрограммы по развитию коммунальной инфраструктуры за 2021 год. Объем инвестиций по развитию системы водоотведения с учетом модернизации объектов водоснабжения составил 46,8 млн руб. Источником
По сообщению пресс-службы Правительства Тамбовской области, в регионе назначили пять новых министров:
Депутат Тамбовской городской Думы Ольга Леонова подала заявление о сложении полномочий. В заявлении она указала, что хочет сделать это по собственному желанию.
В Мичуринске прошли памятные мероприятия, посвященные очередной годовщине ввода советских войск в Афганистан.
Россельхозбанк продолжил тренд по ежегодному обновлению собственного рекорда по объёму выдач АПК за аналогичный период предыдущего года. В 2022 году банк в регионе на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года нарастил выдачи заёмных средств АПК по льготной ставке – до 16,8 млрд рублей. На
Мичуринская организация ветеранов Афганистана продолжает популяризировать воинов, которые прошли дорогами Афганистана, Чечни, Сирии.
Принято Постановление Правительства Тамбовской области о предоставлении мобилизованным гражданам и членам их семей права на получение бесплатной юридической помощи. В решении юридических вопросов помогут специалисты Правительства региона, исполнительных органов власти, а также сотрудники
24 декабря в Тамбове в Пушкинской библиотеке прошёл день знакомства с Индией – «Намастэ, Бхарат!». Именно этим мероприятием центр «Белый Слон», развивающий дружбу и обмен опытом с азиатскими странами, открывает своё индийское направление.
ХК «Тамбов» сыграл последний домашний матч в 2022 году – против казанского «Барса». Матч завершился победой тамбовчан со счётом 3:2.
С июля 2023 года система органов ЗАГС Тамбовской области полностью перейдёт на электронную реестровую модель предоставления госуслуг. Таким образом, больше не нужно будет оформлять документы в бумажном виде.
Сотрудники кооперативного техникума Тамбовского облпотребсоюза обратились к Главе Тамбовской области с просьбой обратить внимание на проблему учебного заведения, которая может возникнуть в связи с продажей здания.
На внеочередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты приняли решение по досрочному прекращению полномочий депутатов и ликвидации трех сельсоветов Тамбовского района, которые присоединили к Тамбову. Речь идет о Цнинском, Бокинском и Покрово-Пригородном сельсоветах.
«Россельхозбанк» подал иск в Арбитражный суд Тамбовской области, чтобы тот признал банкротом депутата Облдумы и бывшего ректора ТГУ имени Державина Владислава Юрьева.