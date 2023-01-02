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В 2023 году в ТГМПИ имени Рахманинова будут ремонтировать коммунальные системы и перекрытия
Сегодня, 09:12
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В 2023 году в областном центре продолжат капремонт ТГМПИ имени Рахманинова (здание построено в 1903 году, с 1974 года – объект культурного наследия). На работы выделят более 86 миллионов рублей из регионального бюджета. Подрядчик – зарегистрированная в Тамбове ООО «Стройпремьер-Сервис».
До 1 сентября компания отремонтирует перекрытия, фасад, полы, двери, а также системы водоотведения, водоснабжения и отопления. В порядок приведут и электрику, пожарную сигнализацию и территорию рядом с вузом.
Отметим, в 2022 году в ТГМПИ специалисты заменили окна и начали ремонт крыши. Тогда стоимость работ составила около 20 миллионов рублей. Подрядчик для работ в 2023 году был найден в этот же период.
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