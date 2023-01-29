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» » В Тамбовской области ухудшится ситуация на дорогах

В Тамбовской области ухудшится ситуация на дорогах

Вчера, 10:30
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В Тамбовской области ухудшится ситуация на дорогах По информации ГУ МЧС по Тамбовской области в ближайшие часы в нашем регионе ожидается ухудшение погодных условий. В частности ожидается гололед, который сохранится в течение всего дня.

Кроме гололеда возможен снегопад, а также сильный ветер, особенно на трассах.

Фото - medved-holding.com
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