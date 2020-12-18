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МЧС предупреждает: в регионе ожидается образование гололеда
Вчера, 15:31
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По информации регионального управления МЧС России в ближайшие часы в Тамбовской области ожидается образование гололеда. Толщина ледяной корки может составить 1-3 мм.
И гололед, и гололедица опасны и для водителей, и для пешеходов. Машинам на скользкой дороге затормозить намного сложнее, чем на сухом асфальте, а значит, перебегать дорогу перед близко идущим транспортом становится просто смертельно опасно.
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