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В Тамбовской области прошли юбилейные Рахманиновские чтения

Сегодня, 09:35
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В Тамбовской области прошли юбилейные Рахманиновские чтенияВ Тамбовском областном краеведческом музее состоялась Х юбилейная научная конференция (Рахманиновские чтения) «С.В. Рахманинов и Тамбовский край в аспекте развития региональной культуры». Она продолжает цикл мероприятий, посвященных празднованию 150-летия со дня рождения великого композитора Сергея Рахманинова.

В программе чтений было заявлено 25 докладов. Свои исследования на конференцию представили профессоры, преподаватели Тамбовского музыкально-педагогического института имени С.В. Рахманинова и Тамбовского колледжа искусств, краеведы, искусствоведы, сотрудники музеев.
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