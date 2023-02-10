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Для Тамбовской области закупают дома культуры на колесах
Сегодня, 09:02
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Все чаще происходит закупка мобильных домов культуры для жителей небольших сел Тамбовской области. В частности, центр досуговой деятельности Староюрьевского района покупает «клуб на колёсах». Итоги электронного аукциона подведут уже через несколько дней. Первоначальная цена передвижного многофункционального культурного центра составляет 7,9 миллиона рублей. Закупка ведется в рамках федеральной программы «Культурная среда».
Клуб на колесах должен быть оснащен всем необходимым для организации на открытых площадках концертов и кинопоказов. Он позволяет организовать проведение на открытых площадках просветительских, культурно-массовых, зрелищных мероприятий, выступлений должностных лиц, муниципальных отделов культуры, представителей местных властей, ветеранских организаций, творческих коллективов и агитбригад численностью до 10 человек.
Фото - mpz.ru
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