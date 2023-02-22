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Юных тамбовчан приглашают принять участие в международном детском экологическом форуме
Сегодня, 09:31
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Фонд Климатической Безопасности приглашает юных тамбовчан принять участие в ежегодном международном детском экологическом форуме «Изменение климата глазами детей 2023».
Форум нацелен на воспитание экологически ответственного поколения с активной жизненной позицией по отношению к окружающей среде.
В 2023 году форум проходит в два этапа. Первый, региональный, проходит по 6 номинациям: «Экобезопасность» – конкурс проектных и научно-исследовательских работ по предупреждению или адаптации к изменениям климата;
- «Изменение климата глазами детей» – конкурс рисунков, посвященный проблеме изменений климата, его последствий для природы и людей, а также способам адаптации к ним; «Экоблогер» – конкурс репортажей об экологических проблемах; «ЭкоМода» – конкурс коллекций моделей одежды из вторсырья и отходов; «ЭкоЮннаты» – конкурс лучшей практики эко-волонтерства; «ЭкоПоделки» – конкурс арт-объектов из вторсырья и отходов.
Победители региональных этапов смогут побороться за титул победителя на всероссийском и международном уровнях.
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