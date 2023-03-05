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Житель Тамбовского района отправится в исправительную колонию за нанесение тяжких телесных повреждений
Сегодня, 11:03
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Представителем прокуратуры Октябрьского района г. Тамбова поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Тамбовского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений).
В суде установлено, что 04.06.2021 года около 3 часов 00 минут обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за остановкой общественного транспорта «Завод Аппарат» из хулиганских побуждений подверг избиению ранее незнакомого ему мужчину, 1985 г.р. В результате преступных действий обвиняемого потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.
Представленные стороной обвинения доказательства виновности лица в инкриминируемом деянии признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Виновному назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
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