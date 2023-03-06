Артем Александров: ликвидация сельсоветов усилит процесс деградации сел и деревень 0 С марта в Тамбовской области проходят публичные слушания по предложению властей о реорганизации муниципальных районов в округа с последующей ликвидацией сельских советов. Руководители органов местного самоуправления заявляют лишь о положительных моментах этого процесса.

Тамбовская область увеличила производство пищевых продуктов 0 С начала года Тамбовская область увеличила на 7% производство пищевых продуктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, по данным Тамбовстата, производство сливочного масла увеличилось на 67%, а растительного - на 29%. На четверть выросло производство сыров, на 21% - молока.

С Международным женским днем! 0 Сегодня отмечается Международный женский день. Впервые идея его проведения возникла в начале ХХ века. Первый национальный женский день в соответствии с решением Социалистической партии Америки отмечался на всей территории США 28 февраля 1909 года.

240 млн рублей поступило в фонд помощи СВО «Развитие Тамбовщины» 0 На данный момент в фонд помощи специальной военной операции «Развитие Тамбовщины» поступило более 240 млн рублей. Так свои средства перечислили 2450 организаций и более 11350 физических лиц.

Житель Тамбовского района отправится в исправительную колонию за нанесение тяжких телесных повреждений 0 Представителем прокуратуры Октябрьского района г. Тамбова поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Тамбовского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного

"Тамбовская сетевая компания" обратилась к сотрудникам ООО "КомЭк" 0 Руководство регионального мусорного оператора АО "Тамбовская сетевая компания" обратилось к сотрудникам мусоросортировочного завода "КомЭк" в открытом письме. Последние высказали беспокойство, что их предприятие закроется, и они останутся без работы. Сегодня стало известно, что сортировочный

На перекрёстке ул. Рылеева и бульвара Энтузиастов изменили движение 0 На днях в Тамбове на перекрёстке ул. Рылеева и бульвара Энтузиастов изменили движение для транспортных средств. Если раньше автомобилисты, движущиеся по ул. Рылеева по направлению к «Океану», могли повернуть налево, на бульвар Энтузиастов, то теперь у них такой возможности нет. Здесь установлены

Перед судом предстанет курьер-мошенник 0 Прокуратура Советского района г. Тамбова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 23-летнего жителя Республики Мордовия. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по

Глава Тамбовской области Максим Егоров поручил усилить контроль за соблюдением безопасности на дорогах 0 Снижение погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях, а также организация парковочных пространств в городах стали главными темами заседания межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Совещание провел Глава Тамбовской области Максим Егоров.

Прокуратура даст свою оценку, как можно принимать невыполненные работы 0 Депутату Тамбовской городской Думы Артему Александрову поступил промежуточный ответ из прокуратуры Тамбовской области на мое обращение о реализации программы «Дворы Тамбовщины» в 2022 году. Напомню, в конце прошлого года почти на 25 млн рублей администрация города приняла работы, которые фактически

Центр «Белый слон» запустил проект «Магия чая» 0 В Тамбове на базе библиотеки им. А.С. Пушкина центр сотрудничества со странами Азии «Белый слон» при поддержке Общества российско-китайской дружбы (ОРКД) провел первое занятие в рамках проекта «Магия чая» из серии теоретических чайных классов.

В Тамбовской области в кукурузе зафиксирован повышенный уровень микотоксинов 0 По информации издания «Ведомости» содержание микотоксинов (токсины природного происхождения, поражают сельскохозяйственные культуры) в российской кукурузе сезона 2022-2023 гг. «пробивает все возможные и невозможные рекорды». Об этом сообщил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка

«Долой стереотипы!»: с АСО имени С.В. Рахманинова выступит квартет «Черный Квадрат» 0 Завтра, 5 марта, в 16.00 в концертном зале «Пигмент» с АСО имени С.В. Рахманинова выступит квартет «Черный Квадрат». Шедевры академической музыки получат новую жизнь в смелых трактовках программы «Долой стереотипы!».

Группа компаний «РОСТ» при поддержке РСХБ открыла вторую очередь ТК «Мичуринский» в Тамбовской области 0 3 марта в Тамбовской области Группа компаний «РОСТ» при поддержке Россельхозбанка открыла вторую очередь тепличного комплекса «Мичуринский». Инвестиции в проект составили порядка 8,5 млрд рублей.

В Тамбове скоро откроется вторая газовая заправка для общественного транспорта 0 На территории бывшего троллейбусного депо на улице Чичканова в Тамбове построили вторую в областном центре заправку для транспорта на метановом топливе.

Сотрудник ТСЖ похитил более 500 тысяч рублей 0 По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств ТСЖ «Центр» в городе Рассказово. Установлено, что в период с января 2022 г. по февраль 2023 г. бухгалтер ТСЖ совершила хищение денежных средств, поступивших от собственников жилых помещений на счет

На Тамбовщине проходит региональный этап Всероссийских игр школьных спортивных клубов 0 В эти дни в Тамбовской области проходит региональный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов. Их участниками стали почти 400 ребят в возрасте 12-13 лет.

«Новые люди» в Тамбове подвели итоги трех лет работы 0 1 марта в Тамбове состоялась конференция сторонников партии «Новые люди», посвященная трехлетию со дня образования партии. На конференции присутствовали представители 15 районов Тамбовской области, а также приняли участие депутаты Тамбовской городской думы – Оксана Осетрова и Дмитрий Жданов.

В новую школу на севере Тамбова нужны учителя 0 Продолжается обор претендентов на должности учителей в новую школу в северной части Тамбова. Открыты вакансии для 191 специалиста, сообщили в комитете образования администрации города.

Бывший заместитель председателя ГорДумы окажется на скамье подсудимых 0 В суд будет передано уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя Тамбовской городской Думы от партии «Единая Россия» Ольги Степичевой обвиняемой в покушении на мошенничество.