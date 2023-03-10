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Новые горожане жалуются на проблемы после расширения Тамбова

Сегодня, 09:38
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Новые горожане жалуются на проблемы после расширения Тамбова Прошло всего лишь три месяца после расширения Тамбова за счет сельских территорий, а у новых горожан возникает все больше и больше новых проблем. В частности, вначале года произошел массовый сбой в очередях в детсады. Родители, чьи дети стояли в очереди на зачисление в детсады, получили с портала Госуслуг письма об отказе в приеме ребят в дошкольные учреждения.

У граждан возникают вопросы с очередью на получение льготных земельных участков.

«Очередь на участок многодетным и участникам боевых действий, тоже в Тамбов отдали были мы двести какие-то, а теперь даже страшно звонить там очередь 2011 года стоит будем три тысячи какие-то», — негодует Галина Невзорова (орфография и пунктуация сохранена).

Администрация Тамбова сообщила, что «в настоящее время вопрос по корректировке общей очереди граждан, состоящих на учете в администрации города Тамбова в качестве имеющих право на получение бесплатно в собственность земельного участка, с учетом граждан, состоящих на учете в сельсоветах Тамбовского района, присоединенных к городского округу — город Тамбов, находится в работе».
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