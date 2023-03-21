В Тамбове начались занятия в «Школе молодого управленца» Комментариев: 0



Среди тамбовской молодежи растет интерес к развитию управленческих компетенций. Если два года назад образовательную программу прошли всего около 30 учащихся тамбовских школ и колледжей, то в этом году уже зарегистрировано более 120 человек. И это ещё не предел — регистрация участников продолжается. Среди желающих участвовать в процессе обучения много старшеклассников из районов Тамбовской области. Некоторые представители инициативной молодёжи приходят за знаниями с готовыми проектами. Направление интересов различное: туризм, общепит, IT-сфера, промышленность и другие.



Для тех, кто не сможет очно посещать занятия, предусмотрено онлайн-обучение. Курс рассчитан на полтора месяца. За это время планируется сформировать у обучающихся управленческие и предпринимательские компетенции. Образовательный процесс включает: круглый стол «Секреты успеха бизнеса с нуля» с действующими, успешными предпринимателями, экскурсии по предприятиям Тамбовской области, а также защиту проектов на межрегиональном конкурсе. Победителей наградят дипломами. Бонусом станут дополнительные баллы при поступлении в технический вуз Тамбова. Работа «Школы молодого управленца» организована благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на платформе «Точка кипения» при Тамбовском государственном техническом университете. Здесь стартовал третий сезон обучения.Среди тамбовской молодежи растет интерес к развитию управленческих компетенций. Если два года назад образовательную программу прошли всего около 30 учащихся тамбовских школ и колледжей, то в этом году уже зарегистрировано более 120 человек. И это ещё не предел — регистрация участников продолжается. Среди желающих участвовать в процессе обучения много старшеклассников из районов Тамбовской области. Некоторые представители инициативной молодёжи приходят за знаниями с готовыми проектами. Направление интересов различное: туризм, общепит, IT-сфера, промышленность и другие.Для тех, кто не сможет очно посещать занятия, предусмотрено онлайн-обучение. Курс рассчитан на полтора месяца. За это время планируется сформировать у обучающихся управленческие и предпринимательские компетенции. Образовательный процесс включает: круглый стол «Секреты успеха бизнеса с нуля» с действующими, успешными предпринимателями, экскурсии по предприятиям Тамбовской области, а также защиту проектов на межрегиональном конкурсе. Победителей наградят дипломами. Бонусом станут дополнительные баллы при поступлении в технический вуз Тамбова.



