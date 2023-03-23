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Сегодня от отмечается день работников культуры
Сегодня, 08:25
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День работника культуры в России отмечается ежегодно 25 марта с 2008 года. Праздник был учрежден указом президента РФ от 27 августа 2007 года.
«Тамбовская земля хранит богатые культурные ценности и традиции. В этом году мы отмечаем 150 лет со дня рождения великого композитора Сергея Рахманинова. И это ещё одна возможность рассказать всей России и миру про наш регион, где он создал свои музыкальные шедевры», - отметил в своем поздравительном адресе Глава Тамбовской области Максим Егоров.
Реализация национального проекта «Культура» позволяет создавать интересные культурные пространства в каждом уголке Тамбовской области, которые становятся точкой притяжения местных жителей: дома культуры, музеи, библиотеки, школы искусств. В этом году на реализацию нацпроекта «Культура» в Тамбовской области направят 201 млн рублей.
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