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Пять школ искусств стали участниками нацпроекта «Культура»
В 2021 году для пяти школ искусств Тамбовской области закупят новые музыкальные инструменты, оборудование и учебную литературу на сумму почти 30 млн рублей. Денежные средства выделены в рамках национального проекта «Культура».
В частности в учебное заведение в посёлке Строитель Тамбовского района поступят 4,6 миллиона рублей на закупку оборудования.
Фото: Юлия Новикова
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В 2021 году для пяти школ искусств Тамбовской области закупят новые музыкальные инструменты, оборудование и учебную литературу на сумму почти 30 млн рублей. Денежные средства выделены в рамках национального проекта «Культура».
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