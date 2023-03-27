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» » 143 строящихся по нацпроектам объекта нанесены на интерактивную карту

143 строящихся по нацпроектам объекта нанесены на интерактивную карту

Сегодня, 09:24
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143 строящихся по нацпроектам объекта нанесены на интерактивную карту28 марта на заседании оперативного штаба по нацпроектам Глава Тамбовской области Максим Егоров проверил работу интерактивной карты, на которую нанесены строящиеся по нацпроектам объекты. Он подчеркнул, что интерактивная карта является дополнительным инструментом общественного контроля реализации нацпроектов в регионе.

Интерактивная карта размещена на специализированном информационном ресурсе, посвященном реализации национальных проектов в Тамбовской области — https://нацпроекты68.рф. Любой желающий с помощью интерактивного контента может в режиме онлайн изучить географию строительства объектов, узнать их наименование и адрес, объем финансирования, мощность и планируемую дату ввода в эксплуатацию.
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143 строящихся по нацпроектам объекта нанесены на интерактивную карту

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