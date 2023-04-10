|
62 года назад Юрий Гагарин совершил первый полет в космос
Сегодня, 10:48
Комментариев: 0
Версия для печати
62 года назад советский гражданин Юрий Гагарин совершил первый полет в открытый космос. Полёт в околоземном космическом пространстве продлился 108 минут. На месте его приземления в Саратовской области создан Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина.
В разное время в Тамбовской области учились 11 космонавтов: Лев Демин, Владимир Шаталов, Валерий Быковский, Юрий Артюхин, Геннадий Манаков, Павел Виноградов, Сергей Волков, Константин Козеев, Сергей Прокопьев, Олег Артемьев, Александр Скворцов. Почти триста наших земляков трудились или продолжают работать в космической отрасли.
В настоящее время в Мичуринске выпускается питание для космонавтов.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.