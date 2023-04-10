УФСБ провело обыски в Министерстве экологии и природных ресурсов 0 Сегодня сотрудники УФСБ по Тамбовской области провели обыски (кабинетов руководителей) министерства экологии природных ресурсов региона. Изъяли документы и опросили сотрудников.

По иску прокурора суд взыскал в доход государства денежные средства, полученные от продажи наркотиков 0 Судом рассмотрен иск прокуратуры о взыскании с двоих жителей Тамбовского района в пользу Российской Федерации денежных средств, приобретенных в результате незаконных финансовых операций по отмыванию денежных средств, полученных от продажи наркотиков.

В Тамбовской области активизировались клещи 0 В связи с ранним наступлением весны в Тамбовской области активизировались клещи. В медицинские организации региона уже обратились десятки человек. В настоящее время в городе Тамбове приступили к работам по обработке общественных пространств от клещей.

62 года назад Юрий Гагарин совершил первый полет в космос 0 62 года назад советский гражданин Юрий Гагарин совершил первый полет в открытый космос. Полёт в околоземном космическом пространстве продлился 108 минут. На месте его приземления в Саратовской области создан Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина.

ОАО «Токаревская птицефабрика» выкупила долги конкурента 0 В судебном порядке ОАО «Токаревская птицефабрика» добилось включения 1,5 млрд рублей требований в деле о банкротстве конкурента ООО «Тимашевская птицефабрика» из Самарской области. Право требовать долг возникло у компании, когда она выкупила его у Сбербанка, сообщает издание «Абирег».

Тамбовчане бьют тревогу в связи с обмелением канала Цны 0 Усугубляется проблема с каналом реки Цны – Ериком. Сооружённый более 200 лет назад из русла и протоков старицы (Ерика) реки Цны канал стремительно деградирует, зарастает, оползают береговые грунты. Течение воды в Ерике в последние 25 лет фактически остановилось.

Тамбовские аграрии обновляют парк сельхозтехники 0 По оперативной информации министерства сельского хозяйства Тамбовской области, с начала года аграрии региона приобрели 76 тракторов, 14 комбайнов. Кроме того, закуплено более 80 единиц инвентаря к технике для проведения сельхозработ: опрыскиватели, разбрасыватели минеральных удобрений, плуги,

По иску прокуратуры нерадивая мать лишена родительских прав 0 Прокуратура Советского района г. Тамбова провела проверку по обращению тамбовчанина о необходимости лишения родительских прав его бывшей супруги в отношении их совместной несовершеннолетней дочери.

В Тамбовской области начался пожароопасный сезон 0 С сегодняшнего дня в Тамбовской области постановлением Главы региона введен пожароопасный сезон. С 10 апреля обеспечен круглосуточный режим работы специализированных диспетчерских служб по охране лесов от пожаров. Органам местного самоуправления рекомендовано установить запрет на выжигание сухой

Застройщик перекрыл въезд к частному домовладению в Мичуринске 0 Жительница города Мичуринска пытается добиться от властей и ЖСК «Заря 1» проезда к собственному дому, который был закрыт из-за строительства рядом многоквартирного жилого дома. В рамках благоустройства прилегающей к многоэтажке территории застройщиком возведено ограждение, которое перекрывает въезд

В Тамбове прошел областной фестиваль ГТО среди трудовых коллективов 0 9 апреля в спортивно-тренировочном центре «Тамбов» прошел региональный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов, государственных гражданских служащих Российской Федерации и муниципальных служащих.

Ремонт плотины под Тамбовом обойдется в 323 миллиона рублей 0 Весной текущего года должны приступить к ремонту моста-плотины на реке Цна под Тамбовом. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 323 миллиона рублей. В настоящее время заказчик работ - филиал «Цнинская шлюзовая система» – ищет подрядчика, который возьмётся за реконструкцию

Лейкоз крупного рогатого скота выявлен в нескольких районах 0 Сотрудники управления Россельхознадзора обнаружили инфицированных и больных лейкозом животных в нескольких районах нашей области.

В Тамбове презентовали сборник «Род Рахманиновых на Тамбовской земле» 0 В Тамбовском областном краеведческом музее прошла презентация нового издания – обзора фондов и документов «Род Рахманиновых на тамбовской земле», подготовленного сотрудниками Государственного архива Тамбовской области при поддержке региональных властей.

«Рассказовский рынок» задолжал области за аренду земельного участка 6,4 млн рублей 0 Министерство имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области в рамках процедуры банкротства АО «Рассказовский рынок» требует выплатить задолженность в размере 6,4 миллиона рублей за аренду земельного участка.

Тамбовские экологи выходят на межрегиональный уровень 0 Деятельность Тамбовской региональной общественной экологической организации им. И.В. Мичурина начинает всё больше выходить за пределы Тамбовской области. В настоящий момент организация занимается экологической проблематикой и других регионов.

Активисты ТОСов могут получить грант на свою идею 0 Ассоциация развития территориального общественного самоуправления в рамках проекта «Живые улицы. Добрые соседи» запускает конкурс, по итогам которого активисты ТОСов из Тамбовской области смогут получить грант на свою инициативу. Организаторы отмечают, что речь идет о небольших суммах поддержки, но

В Тамбове отопительный сезон завершится 11 апреля 0 11 апреля, в Тамбове начнут поэтапно отключать отопление. Его перестанут постепенно подавать не только в жилые дома, но и в бюджетные учреждения. Соответствующее постановление подписано главой администрацией города Тамбова

Прокуратура вывила нарушения при реализации программы «Дворы Тамбовщины» 0 Из прокуратуры поступил ответ на обращение депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова по факту срыва реализации в Тамбове программы «Дворы Тамбовщины».

Министр экологии может уйти в отставку из-за скандала с «народной плотиной» 0 В ближайшее время может уйти в отставку исполняющий обязанности министра экологии Тамбовской области Альберт Андреев, деятельностью которого не совсем довольно руководство области.