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» » По иску прокурора суд взыскал в доход государства денежные средства, полученные от продажи наркотиков

По иску прокурора суд взыскал в доход государства денежные средства, полученные от продажи наркотиков

Сегодня, 11:35
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Судом рассмотрен иск прокуратуры о взыскании с двоих жителей Тамбовского района в пользу Российской Федерации денежных средств, приобретенных в результате незаконных финансовых операций по отмыванию денежных средств, полученных от продажи наркотиков.

В сентябре прошлого года суд признал 36 – летнюю женщину и ее 34-летнего сожителя виновными в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, а также легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, и приговорил их к 10 годам 6 месяцам лишения свободы.

Приговором суда установлено, что осужденные от продажи наркотических средств получали денежные средства в криптовалюте и через обменный ресурс сети «Интернет» переводили их в российские рубли.

В соответствии с гражданским законодательством сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, является ничтожной.

При этом суд может взыскать в доход государства все полученное сторонами по такой сделке.

Решением суда исковые требования прокуратуры удовлетворены, на осужденных возложена обязанность выплатить незаконно полученные денежные средства в сумме более 100 тыс. рублей.
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