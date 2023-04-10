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По иску прокурора суд взыскал в доход государства денежные средства, полученные от продажи наркотиков
Сегодня, 11:35
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Судом рассмотрен иск прокуратуры о взыскании с двоих жителей Тамбовского района в пользу Российской Федерации денежных средств, приобретенных в результате незаконных финансовых операций по отмыванию денежных средств, полученных от продажи наркотиков.
В сентябре прошлого года суд признал 36 – летнюю женщину и ее 34-летнего сожителя виновными в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, а также легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, и приговорил их к 10 годам 6 месяцам лишения свободы.
Приговором суда установлено, что осужденные от продажи наркотических средств получали денежные средства в криптовалюте и через обменный ресурс сети «Интернет» переводили их в российские рубли.
В соответствии с гражданским законодательством сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, является ничтожной.
При этом суд может взыскать в доход государства все полученное сторонами по такой сделке.
Решением суда исковые требования прокуратуры удовлетворены, на осужденных возложена обязанность выплатить незаконно полученные денежные средства в сумме более 100 тыс. рублей.
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