Волонтёры на собственные деньги купили и переделали джип для бойцов Комментариев: 0



Этот джип является первым автомобилем, который Виталий лично приобрел для бойцов. Ранее они только ремонтировали существующую технику, но на этот раз он решил вложить свои деньги и попросил помощи у своих знакомых, которые откликнулись на его просьбу. Праворульный "японец" движется по дорогам с уверенностью, и его дизельный двигатель работает на полную мощность.



Виталий очень доволен техникой и знает, что она скоро будет использоваться для обеспечения бойцов на передовой всем необходимым. Виталий отмечает, что это первый автомобиль, который он приобрел для фронта, но не последний. У него есть некоторые неожиданные, но уже проверенные идеи, которые он планирует реализовать в ближайшем будущем. Если все пойдет по плану, бойцы получат уникальные транспортные средства. Виталий недавно приобрел японский автомобиль 1988 года выпуска в Москве. Машина была выбрана из нескольких альтернатив по различным параметрам, таким как качество, цена и необходимые военные функции. После того, как машина доставила их в Мичуринск, группа убедилась в ее надежности и готовности к работе.Этот джип является первым автомобилем, который Виталий лично приобрел для бойцов. Ранее они только ремонтировали существующую технику, но на этот раз он решил вложить свои деньги и попросил помощи у своих знакомых, которые откликнулись на его просьбу. Праворульный "японец" движется по дорогам с уверенностью, и его дизельный двигатель работает на полную мощность.Виталий очень доволен техникой и знает, что она скоро будет использоваться для обеспечения бойцов на передовой всем необходимым. Виталий отмечает, что это первый автомобиль, который он приобрел для фронта, но не последний. У него есть некоторые неожиданные, но уже проверенные идеи, которые он планирует реализовать в ближайшем будущем. Если все пойдет по плану, бойцы получат уникальные транспортные средства.



