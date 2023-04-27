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В Тамбове восстанавливают технику для участия в СВО
В Тамбове проходят работы по ремонту боевой техники, которая недавно была доставлена из зоны специальной военной операции. Механики проделали большую работу, чтобы вернуть машинам былую мощность и усилить их броню.
Несколько недель назад один из КамАЗов выглядел весьма потрёпанным - только что вернулся с фронта. Однако тамбовские мастера не теряли времени, и уже значительная часть работы была выполнена. Они даже восстановили бронированную кабину, где раньше было отверстие от снаряда.
Также отремонтировали «Тигр», который пострадал от вражеского огня и взрыва. Теперь он выглядит совсем иначе благодаря новому бамперу с кенгурятником, крылу, обновленному двигателю, переднему мосту и электропроводке.
Часть элементов кузова не была приобретена, а была изготовлена местными мастерами прямо на месте. Второй раненый «Тигр» также ожидает запчасти для восстановления.
Фото – «Вести Тамбов»
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