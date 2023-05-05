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» » Трёх студентов будут судить за жестокое убийство кота

Трёх студентов будут судить за жестокое убийство кота

Вчера, 09:25
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Трёх студентов будут судить за жестокое убийство котаВ Октябрьском районе прокуратура вынесла обвинительное заключение по уголовному делу о жестоком обращении с котом, который был избит до смерти троими пьяными студентами в одной из квартир в Тамбове в январе. В процессе распития алкоголя молодые люди загнали животное в угол и начали избивать. Кот попытался сбежать, но один из студентов нанес ему смертельный удар железным прутом, что было заснято на камеру.

Запись быстро распространилась среди студенческих сообществ и социальных сетей, вызвав огромный общественный резонанс. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), а также на одного из фигурантов - по статье 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкоголя).

В результате вскрытия установлено, что кот скончался от черепно-мозговой травмы, которая вызвала остановку дыхания и развитие сердечно-сосудистой недостаточности. Копии обвинительного заключения будут направлены в Октябрьский районный суд Тамбова для дальнейшего рассмотрения по существу, как сообщает прокуратура Тамбовской области.

Фото: pxhere.com
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Трёх студентов будут судить за жестокое убийство кота

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В Октябрьском районе прокуратура вынесла обвинительное заключение по уголовному делу о жестоком обращении с котом, который был избит до смерти троими пьяными студентами в одной из квартир в Тамбове в январе. В процессе распития алкоголя молодые люди загнали животное в угол и начали избивать. Кот

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